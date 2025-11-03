Görkem Ağgündüz

Yakaladığı ivme ve Galatasaray'ın puan kaybetmesinin ardından Fenerbahçe'nin derbiye daha iştahlı başlaması bekleniyordu. Ancak Sergen Yalçın'ın oyun planı Fenerbahçe'nin defolarını ortaya çıkarmakla kalmadı, henüz 20 dakikada skoru 2-0'a getirdi. Bu dakikalarda Beşiktaş, Fenerbahçe'nin kafasını kaldırmasına fırsat vermezken tribünler de tarihi farkın hesaplarını yapıyordu.

Fenerbahçe'nin bir kahramana ihtiyacı vardı ve Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü yardıma koştu. Hiç gereği yokken kırmızı kart gören Orkun, Sergen Yalçın'ın atılmasına da sebebiyet verdi. İlk yarıdan beraberliği yakalayan Fenerbahçe, Jhon Duran'ın fizik gücü, atletizmi ve son vuruş yeteneğiyle tarihi bir derbi galibiyeti elde etti.

Transfer olduğu gün dünya yıldızı gibi karşılanan Orkun, gösterdiği performansla ödenen bonservis bedelinin altında kalmıştı. Ancak derbide gördüğü kırmızı kart Orkun için işleri daha da kötü hale getirecek.

Derbinin kazanan tarafı Fenerbahçe ise zirveye tutundu ve Mourinho döneminde unutulan derbi galibiyetiyle taraftarını sevindirdi. Maçın Fenerbahçe için en iyi ismi yine İsmail'di ama Skriniar'ın da hakkını teslim etmeliyiz. Fenerbahçe kaptanı, hem sahada işini mükemmele yakın yaptı hem de 'kaptan' nasıl olmalının dersini verdi.