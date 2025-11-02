PODCAST CANLI YAYIN

Sezonun ilk galibiyeti geldi! Kayserispor - Kasımpaşa: 3-2 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanan maçta sarı kırmızılılar 3-2 kazanarak bu sezon ligdeki ilk galibiyetine ulaştı.

Mücadelenin ilk düdüğüyle birlikte oyuna agresif başlayan Kayserispor, aradığı golü 11. dakikada buldu. Sarı-kırmızılı ekibin Brezilyalı yıldızı Joao Mendes, ceza sahası dışından yaptığı etkili vuruşla takımını öne geçirdi.

Kasımpaşa ise bu gole yalnızca 8 dakika sonra cevap verdi. 19. dakikada Claudio Winck'in golü skora denge getirdi ve maç tekrar hareketlendi.

Kayserispor, skoru lehine çevirmek için baskıyı artırdı ve 32. dakikada Stefano Denswill ile tekrar üstünlüğü yakaladı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA GERİLİM ARTTI

İkinci yarıya kontrollü başlayan iki ekip de pozisyon üretmekte zorlanmadı. Kasımpaşa, eşitliği sağlamak için devreye girdi ve 67. dakikada Kubilay Kanatsızkuş'un golüyle durum 2-2'ye geldi.

Kayserispor bu golün ardından taraftar desteğini arkasına alarak hücuma geçti. Maçın 81. dakikasında sahneye çıkan genç forvet Indrit Tuci, ceza sahasında yakaladığı fırsatı iyi değerlendirerek takımını yeniden öne taşıdı: 3-2.

KAYSERİSPOR'DAN ZORLU SERÜVENE MORAL GALİBİYETİ

Sahasındaki mücadeleyi kazanarak bu sezonki ilk 3 puanını alan Kayserispor, moral depoladı. Bu önemli galibiyetin ardından sarı-kırmızılılar puanını 9'a yükselterek 15. sıraya yerleşti.

Kasımpaşa ise üst üste aldığı olumsuz sonuçlara bir yenisini daha ekledi. Lacivert-beyazlılar, bu yenilgiyle birlikte ligde 4 maçtır galip gelemiyor ve 10 puanla 13. sırada bulunuyor.

