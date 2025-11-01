Karşılaşmanın tek golü 53. dakikada Moses Simon'dan geldi. Paris FC'nin hızlı geliştirdiği atakta yıldız oyuncu ağları havalandırarak takımına üç puanı getirdi.

MONACO'NUN SERİSİ BOZULDU

Bu mağlubiyetle birlikte Monaco 20 puanda kalırken, zirve yarışında önemli bir fırsatı kaçırdı. Paris FC ise aldığı kritik galibiyetle puanını 14'e yükseltti ve ligde çıkışını sürdürdü.

SIRADAKİ KARŞILAŞMALAR

Ligue 1'de gelecek hafta Monaco sahasında Lens'i ağırlayacak. Paris FC ise Rennes ile karşı karşıya gelecek.