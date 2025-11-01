PODCAST CANLI YAYIN

II. Louis'de büyük şok! Monaco - Paris FC: 0-1 | MAÇ SONUCU

Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Monaco, Paris FC’yi Stade Louis II’de konuk etti. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerinden olan Fransız ekibi, sahasında sürpriz bir yenilgi aldı.

Giriş Tarihi:
II. Louis'de büyük şok! Monaco - Paris FC: 0-1 | MAÇ SONUCU

Karşılaşmanın tek golü 53. dakikada Moses Simon'dan geldi. Paris FC'nin hızlı geliştirdiği atakta yıldız oyuncu ağları havalandırarak takımına üç puanı getirdi.

MONACO'NUN SERİSİ BOZULDU

Bu mağlubiyetle birlikte Monaco 20 puanda kalırken, zirve yarışında önemli bir fırsatı kaçırdı. Paris FC ise aldığı kritik galibiyetle puanını 14'e yükseltti ve ligde çıkışını sürdürdü.

SIRADAKİ KARŞILAŞMALAR

Ligue 1'de gelecek hafta Monaco sahasında Lens'i ağırlayacak. Paris FC ise Rennes ile karşı karşıya gelecek.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İmamoğlu ekibinde istihbarat savaşı! Murat Ongun'un telefonuna casus yazılım yüklendi: Tüm oklar Necati Özkan'ı gösterdi
Beyaz Saray'da gündem Suriye: Ahmed Şara Trump ile görüşecek
TRT World Forum’da Filistin Meselesi ve Küresel Adalet Krizi Tartışıldı
Firari Serdar Akinan’dan TÜGVA’ya kirli kumpas: Sahte delil ve montajları yeniden piyasaya sürdüler
ABD başkan yardımcısı JD Vance fırtınası büyüyor: Erika Kirk ile evlenecekleri iddiası Amerikan medyasını salladı!
Türkiye olmasaydı Gazze’de ateşkes olmazdı! Barrack: Batı’nın Osmanlı’dan sonra her adımı hataydı
İstanbul'da sessiz derbi! Galatasaray - Trabzonspor: 0-0 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar: "İstanbul'da fetret'e razı değiliz"
Başkan Erdoğan vatandaşlarla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde bir araya geldi!
Nun Okulları'ndan eğitime yön verecek zirve! Esra Albayrak'tan ailelere "kök" çağrısı | "Batı'yı taklit ederek Batı'nın önüne geçmek gibi bir hikayeye inanmıyoruz"
Kripto vurgunundan tutukluydu! Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu | Bakan Tunç'tan açıklama
İstanbul'da Gazze diplomasisi! Bakan Fidan'dan Hamas ile kritik temas
BAE’den Sudan’daki paramiliter RSF’ye soykırım desteği! Transfer ağı ortaya çıktı | Paralı askerler de o ülkede
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Çocuğunu "İstemiyorum" diyerek itti: İnceleme başlatıldı
Tedesco'nun ilk transferi Almanya'dan! Genç yıldız Fenerbahçe'ye doğru
CHP’de kurultay öncesi büyük kriz: Yolsuzluk dosyaları ve liste savaşı | İmamoğlu'nun ekibi şantaja başladı
Beşiktaş - Fenerbahçe maçının 11'leri netleşti! Kartal ve Kanarya'nın dev randevusu
İBB'den sonra BASKİ mi? CHP’li Ahmet Akın ihaleyi Tel-Aviv'e verdi
Yeşilçam'da yaprak dökümü! Oyuncu Engin Çağlar hayatını kaybetti
Gebze'de "çökme" endişesi! Binalar tahliye edildi... Problem zeminde mi?