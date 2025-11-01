PODCAST CANLI YAYIN

El Madrigal'de farklı galibiyet! Villarreal - Rayo Vallecano: 4-0 | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga’nın 11. haftasında Villarreal, sahasında Rayo Vallecano’yu ağırladı. Karşılaşma boyunca üstün bir oyun sergileyen sarı lacivertli ekip, rakibini 4-0 gibi net bir skorla mağlup etti.

Villarreal'e galibiyeti getiren goller; 22. dakikada Gerard Moreno, 56'da Alberto Moleiro, 58'de Santiago Comesaña ve 65'te Ayoze Perez'den geldi. İkinci yarıda vites yükselten ev sahibi ekip, kısa sürede farkı açarak maçı kopardı.

ÜST ÜSTE 2 GALİBİYET SONRASI SERİ BİTTİ

Bu sonuçla üst üste ikinci galibiyetine ulaşan Villarreal puanını 23'e yükseltti. Üç maçlık galibiyet serisi sona eren Rayo Vallecano ise 14 puanda kaldı.

ESPANYOL'A GİDECEK

La Liga'da gelecek hafta Villarreal, Espanyol'a konuk olacak. Rayo Vallecano ise zorlu maçta Real Madrid'i ağırlayacak.

