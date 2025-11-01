Villarreal'e galibiyeti getiren goller; 22. dakikada Gerard Moreno, 56'da Alberto Moleiro, 58'de Santiago Comesaña ve 65'te Ayoze Perez'den geldi. İkinci yarıda vites yükselten ev sahibi ekip, kısa sürede farkı açarak maçı kopardı.

ÜST ÜSTE 2 GALİBİYET SONRASI SERİ BİTTİ

Bu sonuçla üst üste ikinci galibiyetine ulaşan Villarreal puanını 23'e yükseltti. Üç maçlık galibiyet serisi sona eren Rayo Vallecano ise 14 puanda kaldı.

ESPANYOL'A GİDECEK

La Liga'da gelecek hafta Villarreal, Espanyol'a konuk olacak. Rayo Vallecano ise zorlu maçta Real Madrid'i ağırlayacak.