ZTK CANLI YAYIN | Konyaspor - 12 Bingölspor

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'da 3. tur heyecanı devam ediyor. Konyaspor, evinde 12 Bingölspor'u ağırlıyor. Ev sahibi ekip sahasında turlamak amacında. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

Türkiye'nin kupasında birbirinden çekişmeli maçlar oynanıyor. Konyaspor ile 12 Bingölspor kozlarını Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda paylaşıyor.

3. tur mücadelesini takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

MAÇIN GOLLERİ

Konyaspor - 1 0 - 12 Bingölspor | Marius Stefanescu

GOL | Konyaspor - 1 0 - 12 Bingölspor | Marius Stefanescu

Konyaspor - 1 1 - 12 Bingölspor | Muhammed Burak Çelik

KONYASPOR: Deniz, Yasir, Calusic, Pedrinho, Mücahit, İsmail Esat, Utku, Bjorlo, Kaan, Stafanescu, Melih

12 BNGÖLSPOR: Oğuzhan, Berkay, Hüsyincan, Mustafa Eren, Faruk, Eren Emre, Halil İbrahim, Muhammed Burak, Melih Alcu, Umut, Yusuf

