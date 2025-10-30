ZTK CANLI YAYIN | Konyaspor - 12 Bingölspor

Türkiye'nin kupasında birbirinden çekişmeli maçlar oynanıyor. Konyaspor ile 12 Bingölspor kozlarını Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda paylaşıyor.
3. tur mücadelesini takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
ASpor CANLI YAYIN
MAÇIN GOLLERİ
Konyaspor - 1 0 - 12 Bingölspor | Marius Stefanescu
Konyaspor - 1 1 - 12 Bingölspor | Muhammed Burak Çelik
KONYASPOR: Deniz, Yasir, Calusic, Pedrinho, Mücahit, İsmail Esat, Utku, Bjorlo, Kaan, Stafanescu, Melih
12 BNGÖLSPOR: Oğuzhan, Berkay, Hüsyincan, Mustafa Eren, Faruk, Eren Emre, Halil İbrahim, Muhammed Burak, Melih Alcu, Umut, Yusuf