Tammy Abraham Galatasaraylı taraftarla fotoğrafla çektirdi

Beşiktaş’ın İngiliz golcüsü Tammy Abraham, futbolda dostluk mesajı veren örnek bir davranışa imza attı. Yıldız oyuncu, şehirde karşılaştığı Galatasaray forması giyen küçük bir taraftarın fotoğraf isteğini geri çevirmedi.

Küçük taraftarın ricasını kırmayan Abraham, genç futbolseverle birlikte poz vererek güzel bir an yaşanmasını sağladı. Pozitif davranışıyla alkış toplayan yıldız forvet, sosyal medyada da büyük takdir topladı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Paylaşılan fotoğraf kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılırken hem Beşiktaş hem Galatasaray taraftarlarından büyük ilgi gördü. Taraftarlar, sporun birleştirici gücüne vurgu yapan bu anı binlerce kez paylaştı.

LOGO DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları, Abraham'ın poz sırasında elinin Galatasaray logosunun üzerini kapattığı yönünde yorumlar yaptı.

