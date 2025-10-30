30 EKİM MAÇ TAKVİMİ: Bu akşam hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

30 Ekim Perşembe günü futbolseverleri dolu dolu bir maç gecesi bekliyor. ZTK karşılaşmalarının yanı sıra İspanya Kral Kupası, İtalya Serie A ve Suudi Arabistan Pro Ligi müsabakaları da ekranlara gelecek. Maç saatlerini ve yayın bilgilerini merak edenler için günün programını derledik.