30 EKİM MAÇ TAKVİMİ: Bu akşam hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

30 Ekim Perşembe günü futbolseverleri dolu dolu bir maç gecesi bekliyor. ZTK karşılaşmalarının yanı sıra İspanya Kral Kupası, İtalya Serie A ve Suudi Arabistan Pro Ligi müsabakaları da ekranlara gelecek. Maç saatlerini ve yayın bilgilerini merak edenler için günün programını derledik.
30 EKİM MAÇ PROGRAMI
İtalya - Serie A
20:30 Cagliari - Sassuolo (S Sport Plus, S Sport 2, Tivibu Spor 1)
22:45 Pisa - Lazio (S Sport Plus, S Sport 2, Tivibu Spor 1)
Suudi Arabistan - Pro Lig
18:15 Damac FC - Al Fateh
20:30 Al Ahli Jeddah - Al Riyadh (TRT Spor)
20:30 Al Kholood - Neom SC