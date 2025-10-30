PODCAST CANLI YAYIN

30 EKİM MAÇ TAKVİMİ: Bu akşam hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan devam ediyor. 30 Ekim Perşembe günü futbolseverleri dolu dolu bir maç gecesi bekliyor. ZTK karşılaşmalarının yanı sıra İspanya Kral Kupası, İtalya Serie A ve Suudi Arabistan Pro Ligi müsabakaları da ekranlara gelecek. Maç saatlerini ve yayın bilgilerini merak edenler için günün programını derledik. Peki bu akşam hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte güncel liste...

Giriş Tarihi:
30 Ekim Perşembe günü futbolseverleri dolu dolu bir maç gecesi bekliyor. ZTK karşılaşmalarının yanı sıra İspanya Kral Kupası, İtalya Serie A ve Suudi Arabistan Pro Ligi müsabakaları da ekranlara gelecek. Maç saatlerini ve yayın bilgilerini merak edenler için günün programını derledik.

30 EKİM MAÇ PROGRAMI

İtalya - Serie A

20:30 Cagliari - Sassuolo (S Sport Plus, S Sport 2, Tivibu Spor 1)

22:45 Pisa - Lazio (S Sport Plus, S Sport 2, Tivibu Spor 1)

Suudi Arabistan - Pro Lig

18:15 Damac FC - Al Fateh

20:30 Al Ahli Jeddah - Al Riyadh (TRT Spor)

20:30 Al Kholood - Neom SC

30 EKİM ZTK MAÇLARI

Türkiye Kupası 3.Tur

13:00 Esenler Erokspor - Ağrı 1970 Spor

13:00 Karaköprü Belediyespor - Çaykur Rizespor (ASPOR)

13:30 1926 Bulancakspor - Iğdır FK

14:45 Zonguldakspor FK - Bodrum FK (ASPOR)

18:00 Gaziantep FK - Karabük İdmanyurdu Spor (ASPOR)

20:30 Konyaspor - 12 Bingölspor (ASPOR)

