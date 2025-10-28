Toni Kroos'tan Vinicius Jr.'a uyarı!

Real Madrid efsanesi Toni Kroos, El Clasico'da oyundan çıkınca büyük tepki gösteren Vinicius Junior'ı savundu ancak genç yıldıza önemli bir mesaj verdi.
Real Madrid'in eski yıldızı Toni Kroos, kendisine ait podcast programında El Clasico'yu değerlendirdi ve Xabi Alonso tarafından oyundan alındığında sinirlenerek doğrudan soyunma odasına giden Vinicius Junior hakkında konuştu.
"BEN DE HİÇ BİR ZAMAN DEĞİŞTİRİLMEYİ SEVMEZDİM"
Kroos, Brezilyalı oyuncuyu duygusal tepkisi nedeniyle eleştirmek yerine empati kurdu:
"Böyle büyük bir maçta harika oynuyorsan, oyundan çıkmak hoşuna gitmez. Ben de hiçbir zaman değiştirilmeyi sevmezdim."
"BEN HİÇ SOYUNMA ODASINA GİTMEDİM"
Ancak Alman yıldız, buna rağmen profesyonelliğin önemine dikkat çekti:
"Yine de dürüst olmak gerekirse, ben hiç soyunma odasına direkt gitmedim. Soğukkanlılıkla düşündüğünde, 'Öfkemi biraz daha saklayabilirdim' diyecektir."