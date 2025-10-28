Toni Kroos'tan Vinicius Jr.'a uyarı!

Kroos, Brezilyalı oyuncuyu duygusal tepkisi nedeniyle eleştirmek yerine empati kurdu:"Böyle büyük bir maçta harika oynuyorsan, oyundan çıkmak hoşuna gitmez. Ben de hiçbir zaman değiştirilmeyi sevmezdim."



"BEN HİÇ SOYUNMA ODASINA GİTMEDİM"



Ancak Alman yıldız, buna rağmen profesyonelliğin önemine dikkat çekti:



"Yine de dürüst olmak gerekirse, ben hiç soyunma odasına direkt gitmedim. Soğukkanlılıkla düşündüğünde, 'Öfkemi biraz daha saklayabilirdim' diyecektir."