Livakovic'e bir şok daha!

Fenerbahçe'den sonra Girona'ya transfer olan Dominik Livakovic, İspanya'da adeta kabus yaşıyor.



İspanyol ekibinde şu ana kadar forma şansı bulamayan Livakovic'in, Kral Kupası'ndaki Constancia maçında forma giymesi bekleniyordu ancak Hırvat file bekçisi sakatlandı.



Sırtında ağları bulunan Livakovic, bu maçta forma giyemeyecek. 30 yaşındaki futbolcunun sahalara geri dönüş tarihi ise belirsiz.



Dominik Livakovic, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Girona'ya kiralık olarak transfer olmuştu. Livakovic'in, bonservisinin bulunduğu Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.