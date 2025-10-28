Egemen Artun kimdir, hangi maçları yönetti? PFDK’ya sevk edilen Egemen Artun ne ceza alacak?

Son dönemde yönettiği kritik maçlar ve tartışmalı kararlarla gündeme gelen Artun'un, hangi karşılaşmalara bahis oynadığı açıklanmadı.
EGEMEN ARTUN KİMDİR?
Egemen Artun, kariyerine alt liglerde başladı. Sahadaki kontrolü ile dikkat çekerek üst klasmana yükseltildi. Son dönemde birçok kritik lig mücadelesinde düdük çaldı ve VAR atamalarında yer aldı. Ancak şimdi kariyerini bahis şüphesi gölgeliyor.
SON YÖNETTİĞİ MAÇLAR
Disiplin sürecinde özellikle son yönettiği maçlar inceleniyor:
|Tarih
|Maç
|Skor
|Tepki
|18 Ekim 2025
|Adana Demirspor – Sakaryaspor
|0-6
|Kamuoyu şaşkın
|11 Ekim 2025
|Beyoğlu Yeni Çarşı – Batman Petrolspor
|0-0
|Pozisyon değerlendirmeleri tartışıldı
|30 Ağustos 2025
|Manisa FK – Iğdır FK
|1-1
|Iğdır FK'den "art niyet" çıkışı
⚖️ HAKEMLİK LİSANSI İPTAL EDİLEBİLİR
Disiplin Talimatı'nın 57. maddesine göre:
• Lisansın iptali
• Süresiz men
• Hatta cezai işlem
gündemde.
Eğer bahis oynadığı maçların kendi yönettiği müsabakalar olduğu tespit edilirse, süreç çok daha ağır ilerleyecek.