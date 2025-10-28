Başkan Erdoğan'dan Kadın A Milli Futbol Takımına tebrik telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanş maçında Kosova'yı 3-0 yenen A Milli Kadın Futbol Takımını telefonla arayarek tebrik etti.



Başkan Erdoğan'ın arayıp kutladığını aktaran A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, "Tebriklerini iletti. Bu bizim için inanılmaz bir gurur. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı tarafından aranmak, oyuncuların tebrik edilmesi, takımımıza olan inancını belirtmesi ve maçı izlediğini bize belirtmesi bizim için son derece gurur verici. Kendisine buradan da çok teşekkürlerimi iletiyorum, saygılarımı arz ediyorum." dedi.