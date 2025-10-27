Son dakika! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan bomba açıklama: "371 hakemin bahis hesabı var"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Temiz ve ahlaklı Türk futbolu için kendi içimizde hakem camiasıyla başladık. Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var. 152'si aktif olarak bahis oynuyor." açıklamasında bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (AA) Hacıosmanoğlu'nun Riva'da düzenlenen basın toplantısında yağtığı açıklamalardan satır başları:



