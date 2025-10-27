PODCAST CANLI YAYIN
TFF'ye çağrı: Bütün hakemler zan altında!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun 571 hakemden 371’inin bahis hesabı bulunduğunu açıklaması futbol gündemine bomba gibi düştü. A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, A Haber’de yaptığı değerlendirmede, TFF’ye listeyi açıklama çağrısı yaptı. Akcan; Bu 371 hakemin dışında kalan 200 hakem daha var. Onların adlarının en azından temize çıkması için en kısa zamanda Futbol Federasyonu bu işe bulaşmış olan hakemlerin bence listesini açıklaması lazım. Şu an bütün hakemler zan altında. Bu da Türk futbolunda gerçekten çok büyük bir skandal." dedi.

