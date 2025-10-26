Victor Osimhen'den çok konuşulan pozisyon için açıklama! "Ağlayabilirler"

Göztepe karşısında attığı golle bir kez daha sahneye çıkan Nijeryalı yıldız, teknik direktör Okan Buruk'a övgüler yağdırdı. Osimhen, birikte çalışmanın harika bir fırsat olduğunu söyledi.

Victor Osimhen (AA)

"TRABZONSPOR VE AJAX'A SAYGI DUYUYORUM"

Trabzonspor ve Ajax maçlarını değerlendiren Osimhen, "Trabzonspor ve Ajax'a çok saygı duyuyorum. Harika oyunculara sahipler. Harika takımlar. Fakat öncesinde de söylediğim gibi dünyadaki tüm takımları yenecek kaliteye sahibiz. Onlar için hazırız. Kolay maçlara çıkmayacağız. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi vereceğiz." diye konuştu.