Victor Osimhen'den çok konuşulan pozisyon için açıklama! "Ağlayabilirler"

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe’yi 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Karşılaşmanın yıldız isimlerinden Victor Osimhen, mücadele sonrası yaptığı açıklamalarla gündeme damga vurdu. Nijeryalı forvet, mücadelenin ardından açıklamalarda bulunarak çok konuşulan pozisyonla ilgili dikkat çeken bir tepki verdi.

Göztepe karşısında attığı golle bir kez daha sahneye çıkan Nijeryalı yıldız, teknik direktör Okan Buruk'a övgüler yağdırdı. Osimhen, birikte çalışmanın harika bir fırsat olduğunu söyledi.

"TRABZONSPOR VE AJAX'A SAYGI DUYUYORUM"

Trabzonspor ve Ajax maçlarını değerlendiren Osimhen, "Trabzonspor ve Ajax'a çok saygı duyuyorum. Harika oyunculara sahipler. Harika takımlar. Fakat öncesinde de söylediğim gibi dünyadaki tüm takımları yenecek kaliteye sahibiz. Onlar için hazırız. Kolay maçlara çıkmayacağız. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi vereceğiz." diye konuştu.

'AĞLAYABİLİRLER'

Öte yandan Göztepeli Bokele'nin kırmızı kart gördüğü pozisyon hakkında konuşan Osimhen, "Bokele'ye sorun, bana vurduğunu doğrulayabilir. Bu yüzden rakip taraftarlar sosyal medyada istedikleri kadar ağlayabilirler. Umurumda değil, maçı kazandık." dedi.

