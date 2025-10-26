PODCAST CANLI YAYIN

Victor Osimhen ve Mauro Icardi'den 6. gol

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Göztepe’yi 3-1 mağlup eden Galatasaray’da, iki yıldız isim Victor Osimhen ve Mauro Icardi, performanslarıyla dikkat çekti. İki yıldız da ligde 6. golünü kaydetti.

Uzun süreli sakatlığının ardından sahalara dönen Mauro Icardi, Göztepe karşısında ağları sarsarak bu sezon Süper Lig'deki 6. golünü kaydetti. Arjantinli golcü, bu sezon ligde forma giydiği 9 karşılaşmada 6 kez gol sevinci yaşadı. Ancak tecrübeli futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar çıktığı 3 maçta gol katkısı üretemedi. Icardi'nin özellikle bitiriciliği ve liderlik rolüyle hücum hattındaki etkisi, teknik direktör Okan Buruk'un en büyük kozlarından biri olmaya devam ediyor.

Victor Osimhen (İHA)Victor Osimhen (İHA)

OSIMHEN DURDURULAMIYOR

Galatasaray'ın bir diğer yıldızı Victor Osimhen de bu sezon form grafiğini yukarı taşımayı sürdürüyor. Nijeryalı golcü, Göztepe filelerini havalandırarak Süper Lig'de 3. golüne, toplamda ise 6 gole ulaştı. Osimhen, ligde oynadığı 7 maçta 3 gol, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maçta 3 gol kaydetti.

Mauro Icardi (İHA)Mauro Icardi (İHA)

İKİLİ BİRLİKTE FARK YARATIYOR

Sarı-kırmızılı ekipte hem Icardi hem de Osimhen, toplamda 12 gole ulaşarak Galatasaray'ın hücum gücünü sırtladı. Okan Buruk'un elindeki bu iki güçlü silah, hem ligde hem Avrupa'da Galatasaray'ın en büyük kozları olmaya devam ediyor. Cimbom, bu ikilinin form grafiğiyle birlikte şampiyonluk yarışında elini daha da güçlendirdi.

