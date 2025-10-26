Victor Osimhen ve Mauro Icardi'den 6. gol

Uzun süreli sakatlığının ardından sahalara dönen Mauro Icardi, Göztepe karşısında ağları sarsarak bu sezon Süper Lig'deki 6. golünü kaydetti. Arjantinli golcü, bu sezon ligde forma giydiği 9 karşılaşmada 6 kez gol sevinci yaşadı. Ancak tecrübeli futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar çıktığı 3 maçta gol katkısı üretemedi. Icardi'nin özellikle bitiriciliği ve liderlik rolüyle hücum hattındaki etkisi, teknik direktör Okan Buruk'un en büyük kozlarından biri olmaya devam ediyor.

Victor Osimhen (İHA) OSIMHEN DURDURULAMIYOR Galatasaray'ın bir diğer yıldızı Victor Osimhen de bu sezon form grafiğini yukarı taşımayı sürdürüyor. Nijeryalı golcü, Göztepe filelerini havalandırarak Süper Lig'de 3. golüne, toplamda ise 6 gole ulaştı. Osimhen, ligde oynadığı 7 maçta 3 gol, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maçta 3 gol kaydetti.