PODCAST CANLI YAYIN

Okan Buruk bir rekor daha kırdı! En hızlı 100. galibiyete imza attı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig’de bir rekora daha imza attı. Sarı-kırmızılı ekibin başında 120. maçına çıkan Buruk, 100. galibiyetini alarak kulüp tarihine geçti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Okan Buruk bir rekor daha kırdı! En hızlı 100. galibiyete imza attı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Göztepe karşılaşmasından 3-1'lik zaferle ayrılan Galatasaray, hem liderlik yarışında hata yapmadı hem de teknik direktör Okan Buruk'a tarihi bir gece yaşattı. Tecrübeli çalıştırıcı, sarı-kırmızılıların başında çıktığı 120 Süper Lig karşılaşmasında 100 galibiyet, 13 beraberlik ve sadece 7 mağlubiyet elde etti.

3 SEZONDA 3 ŞAMPİYONLUK

Galatasaray altyapısından yetişen ve futbolculuk döneminde sayısız başarıya imza atan Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde de aynı çizgiyi sürdürdü. Buruk yönetimindeki Galatasaray, son üç sezonu şampiyonlukla tamamladı. Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa zaferleri de yaşayan genç teknik adam, camianın en başarılı isimlerinden biri haline geldi.

REKOR KIRDI

Okan Buruk, Süper Lig tarihinde bir takımla 100 galibiyete en az maçta ulaşan teknik direktör olmayı başardı. Bu performansıyla Buruk, Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdırırken, taraftarların da büyük takdirini kazandı.

100 güldüren zafer! Galatasaray - Göztepe: 3-1 | MAÇ SONUCU100 güldüren zafer! Galatasaray - Göztepe: 3-1 | MAÇ SONUCU
100 güldüren zafer! Galatasaray - Göztepe: 3-1 | MAÇ SONUCU

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Takvim Hüseyin Gün'ün ifadesine ulaştı: Casusluk dosyasında “Mamim” hattı! İmamoğlu görüşmesi ve gizli servis trafiği deşifre oldu
İBB'deki siber casusluğun korkunç yüzü! İmamoğlu İsrail'e "İstanbul Senin" dedi: 85 milyonun mahremine siyonist el | Hüseyin Gün'ün MOSSAD bağı
Kasımpaşa - Beşiktaş | CANLI
PKK Türkiye'den ve sınır hattından çekildi! Bildiriyi elebaşı Sabri Ok okudu: 25 terörist silahlarıyla beraber nereye gitti?
A'DAN Z'YE YÜZYILIN KONUT PROJESİ | Kampanyadan kimler yararlanacak? Daireler kaç metrekare olacak? İşte 500 bin evde ödeme planı
100 güldüren zafer! Galatasaray - Göztepe: 3-1 | MAÇ SONUCU
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni dönem: PKK “geri çekiliyoruz” dedi | A Haber Kandil’den son görüntüleri yayınladı!
Başkan Erdoğan davet etti! İngiltere Başbakanı Keir Starmer yarın Türkiye'ye geliyor
Son dakika: MI6 ajanı Hüseyin Gün itirafçı oldu! Yüzlerce sayfalık ifade verdi... İmamoğlu'nun İngiliz istihbaratı bağlantılarını anlattı
PKK Türkiye'den çekildi... AK Parti'den ilk açıklama geldi: Ana hedefe uygun ilerlemeler | Tüm 3 harfliler silah bırakmalı
Türk siyasetine FETÖ-MI6 müdahalesi! İmamoğlu'nun CHP'yi kapattıracak casusluk temasları: Rotayı İngilizler çizdi paraları İngiltere'ye kaçırdı
Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçının 11'i netleşti! O isim geri dönüyor
"Eko"sistemin casusluk ayağı patladı! Ekrem İmamoğlu ifade verdi Özgür Özel sokak çağrısı yaptı: "Herkes tanıdıklarını meydana davet etsin"
Meteoroloji'den 23 ile lodos, kar, sağanak alarmı! İstanbul için kritik 48 saat: Orhan Şen "Umarım gelmez" diyerek uyardı
Ne zaman başvuru yapmalıyım? sorusunu soran emekliler dikkat! Bu yıl başvuran daha avantajlı... İşte detaylar...
İBB seçimlerinde dijital istihbarat operasyonu | Wickr yazışmaları TAKVİM'de! Ajan Hüseyin Gün'den talimatlar...
MI6’dan MOSSAD’a uzanan gizli hat: Hüseyin Gün’ün bağlantı ağı deşifre edildi
Fırtına'nın gençleri iş başında! Trabzonspor - Eyüpspor: 2-0 | MAÇ SONUCU
Ajan Hüseyin Gün İstanbul'un verilerine nasıl sızdı? Ekrem İmamoğlu'nun attığı o imza...
Aynadaki Yabancı’nın Azra’sı Simay Barlas’ın annesi “Böyle anne mi olur” dedirtti: Gören ablası sandı!