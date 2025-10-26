Okan Buruk bir rekor daha kırdı! En hızlı 100. galibiyete imza attı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Göztepe karşılaşmasından 3-1'lik zaferle ayrılan Galatasaray, hem liderlik yarışında hata yapmadı hem de teknik direktör Okan Buruk'a tarihi bir gece yaşattı. Tecrübeli çalıştırıcı, sarı-kırmızılıların başında çıktığı 120 Süper Lig karşılaşmasında 100 galibiyet, 13 beraberlik ve sadece 7 mağlubiyet elde etti.

3 SEZONDA 3 ŞAMPİYONLUK

Galatasaray altyapısından yetişen ve futbolculuk döneminde sayısız başarıya imza atan Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde de aynı çizgiyi sürdürdü. Buruk yönetimindeki Galatasaray, son üç sezonu şampiyonlukla tamamladı. Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa zaferleri de yaşayan genç teknik adam, camianın en başarılı isimlerinden biri haline geldi.

REKOR KIRDI

Okan Buruk, Süper Lig tarihinde bir takımla 100 galibiyete en az maçta ulaşan teknik direktör olmayı başardı. Bu performansıyla Buruk, Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdırırken, taraftarların da büyük takdirini kazandı.