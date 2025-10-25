Trabzonspor - Eyüpspor maçında yürek burkan sakatlık! Futbolcular dondu kaldı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile Eyüpspor arasında oynanan karşılaşmada futbolseverleri üzen bir sakatlık yaşandı.

Tim Jabol-Folcarelli (AA)

SAHA BİR ANDA SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Eyüpspor'un tecrübeli savunma oyuncusu Lucas Claro, mücadelenin 34. dakikasında girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Sambacının ayak bileğinde kırık olabileceği öğrenildi.

Bu sırada iki takım futbolcuları da büyük üzüntü yaşarken, tribünlerden alkışlarla destek geldi.