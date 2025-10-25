PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor - Eyüpspor maçında yürek burkan sakatlık! Futbolcular dondu kaldı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. İki ekibin mücadelesinde dakikalar 29'u gösterirken Lucas Claro, Onuachu'yu savunurken yaptığı müdahale sonrasında yerde kaldı ve sakatlandı. Yıldız futbolcunun yaşadığı talihsiz olayı gören sahadaki meslektaşları ve stattaki herkes büyük üzüntü yaşadı.

Trabzonspor - Eyüpspor maçında yürek burkan sakatlık! Futbolcular dondu kaldı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile Eyüpspor arasında oynanan karşılaşmada futbolseverleri üzen bir sakatlık yaşandı.

SAHA BİR ANDA SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Eyüpspor'un tecrübeli savunma oyuncusu Lucas Claro, mücadelenin 34. dakikasında girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Sambacının ayak bileğinde kırık olabileceği öğrenildi.

Bu sırada iki takım futbolcuları da büyük üzüntü yaşarken, tribünlerden alkışlarla destek geldi.

UMUT MERAŞ OYUNA GİRDİ

Sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Lucas Claro'nun yerine Umut Meraş 34. dakikada oyuna dahil oldu.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

Bordo mavili kulüp, pozisyonuna ardından sosyal medya hesaplarından açıklama yayımlayarak; "Takımımızın, İkas Eyüpspor ile oynadığı karşılaşmanın 27. dakikasında talihsiz bir sakatlık yaşayan Luccas Claro'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Claro'ya acil şifalar diler, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz" ifadelerine yer verdi.

