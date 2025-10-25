PODCAST CANLI YAYIN

Körfez coştu bir kere! Kocaelispor - Alanyaspor: 2-0 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor ile Alanyaspor karşılaştı. Maçtan galip ayrılan taraf 2-0'lık skorla ev sahibi ekip oldu ve son 3 karşılaşmadan 9 puan çıkarmayı başardı.

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor'u konuk etti.

Karşılaşmanın ilk devresi 0-0 sona erdi. İkinci yarıda dakikalar 62'yi gösterirken Tayfur Bingöl ağları sarsan isim olarak takımını öne geçirdi. 88'inci dakikada sahneye çıkan Serdar Dursun, 2024 yılının mayıs ayından sonra ilk kez gol sevinci yaşayarak farkı ikiye çıkaran isim oldu. Maç 2-0 bitti.

Kocaelisporlu Dijksteel, bir pozisyonda rakibi Ogundu ile mücadele etti. (AA) Kocaelisporlu Dijksteel, bir pozisyonda rakibi Ogundu ile mücadele etti. (AA)

Bu galibiyetle yeşil beyazlılar puanını 11'e yükseltti ve gelecek hafta Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak. 16'da kalan Akdeniz temsilcisi ise Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

