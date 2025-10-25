PODCAST CANLI YAYIN

Kompany ve öğrencilerinden kayıp yok! Bayern Münih - Mönchengladbach: 3-0 | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga’nın 8. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Mönchengladbach’ı 3-0 mağlup ederek haftayı üç puanla kapattı. Borussia-Park Stadı’nda oynanan mücadelede konuk ekip, rakibine üstün bir oyunla karşılık verdi.

Giriş Tarihi:
Kompany ve öğrencilerinden kayıp yok! Bayern Münih - Mönchengladbach: 3-0 | MAÇ SONUCU

Maçın ilk bölümlerinde baskılı bir oyun sergileyen Bayern Münih, 19. dakikada rakibin 10 kişi kalmasının ardından oyunun tüm kontrolünü eline geçirdi. Mönchengladbach'ta Jens Castrop, sert müdahalesi sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Eksik rakibi karşısında pozisyon üstünlüğünü sürdüren Bayern Münih, Joshua Kimmich, Raphael Guerreiro ve Lennart Karl'ın golleriyle sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

BAYERN MÜNİH YOLUNA EMİN ADIMLARLA DEVAM EDİYOR

Bu galibiyetle birlikte Bayern Münih puanını 24'e yükseltti ve zirve yarışında yoluna kayıpsız devam etti. Ligde zor günler geçiren Mönchengladbach ise 3 puanda kaldı ve düşme hattından uzaklaşma fırsatını tepti.

SIRADAKİ DURAK LEVERKUSEN

Bundesliga'nın 9. haftasında Bayern Münih, sahasında Bayer Leverkusen ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Mönchengladbach ise deplasmanda St. Pauli'ye konuk olacak.

Bayern, Mönchengladbach karşısında aldığı bu galibiyetle hem moral buldu hem de rakiplerine güçlü bir mesaj gönderdi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan net mesaj! "Türkiye'siz denklem kurulamıyor"
PKK'dan "tarihi adım" çıkışı! Bese Hozat teslim mi oluyor?
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu!
Ajan Hüseyin Gün İstanbul'un verilerine nasıl sızdı? Ekrem İmamoğlu'nun attığı o imza...
Türkiye’nin geleceği Beylikova’da şekilleniyor! A Haber nadir elementlerin kalbine indi
Trump’ın eski danışmanı “Netanyahu’nun Büyük İsrail projesi patladı” dedi: “Bölge Erdoğan’a göre şekilleniyor”
Okan Buruk Göztepe maçının 11'ini belirledi! Forma o yıldızların
Sergen Yalçın Kasımpaşa - Beşiktaş maçı için ilk 11'ini netleştirdi
İngiliz basınından Hamas provokasyonu! Kahire’de adım adım takip ve ifşa
İzmir Foça'daki selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu'ndan acı haber! Sele kapıldığı anın görüntüsü de ortaya çıktı
"Gün" gibi casusluk! MI6 bağlantısı belgelendi! Yazışmalar ortaya çıktı | Hüseyin Gün Merdan Yanardağ'ı nasıl yönlendirdi? Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan...
İstanbul'da yağmur etkisi! İstiklal'i su bastı Vatan Caddesi'nde yol çöktü | En çok nereye yağdı?
O marka ve ürünü ifşalandı: Peynirde nişasta yoğurtta jelatin! YENİ TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ
10 il SARI KODLU ALARM listesinde! Sıcaklık 5 derece birden düşecek: MGM'den İstanbul dahil birçok kente sağanak uyarısı! Hafta sonu o saatte etkisi katlanacak
ABD’de hükümet kapandı Pentagon patladı! Maaşları ödeyemedi bağış topladı
Yüzyılın Konut Projesi: 500 bin sosyal konut ve İstanbul'a 15 bin kiralık ev!
CHP'den ihraç edilen Berhan Şimşek TAKVİM'e konuştu! Özgür Özel'e ateş püskürdü: "Bunlar çakma, aşılanmış CHP'li... Tatlı su balıkları"
Ünlü pırlantacı operasyonu duyunca malları böyle kaçırdı: Ne varsa toplayın
Memur ve emekliye eşit zam masada... İşte o formüller!
Aynadaki Yabancı’nın Azra’sı Simay Barlas’ın annesi “Böyle anne mi olur” dedirtti: Gören ablası sandı!