Maçın ilk bölümlerinde baskılı bir oyun sergileyen Bayern Münih, 19. dakikada rakibin 10 kişi kalmasının ardından oyunun tüm kontrolünü eline geçirdi. Mönchengladbach'ta Jens Castrop, sert müdahalesi sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Eksik rakibi karşısında pozisyon üstünlüğünü sürdüren Bayern Münih, Joshua Kimmich, Raphael Guerreiro ve Lennart Karl'ın golleriyle sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

BAYERN MÜNİH YOLUNA EMİN ADIMLARLA DEVAM EDİYOR

Bu galibiyetle birlikte Bayern Münih puanını 24'e yükseltti ve zirve yarışında yoluna kayıpsız devam etti. Ligde zor günler geçiren Mönchengladbach ise 3 puanda kaldı ve düşme hattından uzaklaşma fırsatını tepti.

SIRADAKİ DURAK LEVERKUSEN

Bundesliga'nın 9. haftasında Bayern Münih, sahasında Bayer Leverkusen ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Mönchengladbach ise deplasmanda St. Pauli'ye konuk olacak.

Bayern, Mönchengladbach karşısında aldığı bu galibiyetle hem moral buldu hem de rakiplerine güçlü bir mesaj gönderdi.