Bu sezon liderlik koltuğunda oturan Real Madrid, La Liga'nın 10. haftasında Barcelona ile kozlarını paylaşacak. Ezeli rekabette bir perde daha açılacak. Sahneye çıkması beklenen isimlerden biri de Arda Güler. Mili yıldızın ilk 11'de görevlendirilip görevlendirilmeyeceği merakla bekleniyor.
REAL MADRID - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
La Liga'nın 10. haftasında oynanacak Real Madrid - Barcelona maçı 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 18.15'te başlayacak. Mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.
REAL MADRID - BARCELONA MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
Real Madrid: Curtois, Valverde, Huijsen, Militao, Carreras, Tchouameni, Arda Güler, Mastantuono, Bellingham, Vinicius, Mbappe
Barcelona: Szczesny, Eric Garcia, Araujo, Cubarsí, Balde, Pedri, De Jong, Lamine Yamal, Fermín, Rashford, Ferran Torres