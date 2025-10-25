Arda Güler (AA)

Karşılaşma sonrası İspanyol basını, Arda Güler'in futboluyla olduğu kadar saha dışındaki davranışlarıyla da fark yarattığını yazdı.

El Mundo Deportivo, AS ve Marca gibi önde gelen gazeteler, genç yıldızın maç sonrası yaptığı davranışı manşetlerine taşıdı.

Gazetelerde yer alan haberlere göre, manşetlerde "Arda Güler'in maç sonrası polise yaptığı ama televizyonda gösterilmeyen hareket" ifadesi öne çıktı.