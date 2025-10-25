PODCAST CANLI YAYIN

Arda Güler Real Madrid - Barcelona (El Classico) maçında oynayacak mı?

La Liga devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, performansıyla her geçen gün yerini daha da kalıcı hale getiriyor. Mili futbolcunun Barcelona ile oynanacak El Classico'ya ilk 11'de başlayıp başlamayacağı merak konusu. İşte son gelişmeler ve yıldız oyuncunun durumu...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bu sezon liderlik koltuğunda oturan Real Madrid, La Liga'nın 10. haftasında Barcelona ile kozlarını paylaşacak. Ezeli rekabette bir perde daha açılacak. Sahneye çıkması beklenen isimlerden biri de Arda Güler. Mili yıldızın ilk 11'de görevlendirilip görevlendirilmeyeceği merakla bekleniyor.

Arda Güler (AA)Arda Güler (AA)

REAL MADRID - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

La Liga'nın 10. haftasında oynanacak Real Madrid - Barcelona maçı 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 18.15'te başlayacak. Mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.

Arda Güler (AA)Arda Güler (AA)

REAL MADRID - BARCELONA MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Real Madrid: Curtois, Valverde, Huijsen, Militao, Carreras, Tchouameni, Arda Güler, Mastantuono, Bellingham, Vinicius, Mbappe

Barcelona: Szczesny, Eric Garcia, Araujo, Cubarsí, Balde, Pedri, De Jong, Lamine Yamal, Fermín, Rashford, Ferran Torres

Arda Güler (AA)Arda Güler (AA)

HAREKETİ OLAY OLDU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, güçlü rakibi Juventus'u Bellingham'ın golüyle mağlup ederken, geceye damgasını vuran isim Arda Güler oldu. Sahadaki etkileyici performansıyla istatistiklerde zirveye çıkan milli yıldız, maçın oyuncusu seçilerek büyük övgü topladı.

Arda Güler (AA)Arda Güler (AA)

Karşılaşma sonrası İspanyol basını, Arda Güler'in futboluyla olduğu kadar saha dışındaki davranışlarıyla da fark yarattığını yazdı.
El Mundo Deportivo, AS ve Marca gibi önde gelen gazeteler, genç yıldızın maç sonrası yaptığı davranışı manşetlerine taşıdı.

Gazetelerde yer alan haberlere göre, manşetlerde "Arda Güler'in maç sonrası polise yaptığı ama televizyonda gösterilmeyen hareket" ifadesi öne çıktı.

Arda Güler (AA)Arda Güler (AA)

POLİSLERLE TOKALAŞTI, İSPANYA'YI MEST ETTİ

Görüntülerde, Arda Güler'in oyundan çıktıktan sonra önce takım arkadaşları ve teknik ekiple tek tek tokalaştığı, ardından yedek kulübesinin ucunda oturan iki polis memurunun yanına giderek elini uzattığı görüldü. Genç futbolcunun bu içten davranışı, tribünlerde olduğu kadar sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

