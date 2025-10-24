PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'a çılgın gelir!

Galatasaray, Puma ile 83 milyon Euro + 14.5 milyon Euro karşılığı 10 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Galatasaray, Puma ile imzaladığı yeni sözleşmeyi KAP'a duyurdu.

Sarı kırmızılı kulüp, Puma ile 10 yıllık anlaşma karşılığı 83 milyon Euro + 14.5 milyon Euro bedel karşılığı anlaşıldığını duyurdu.

İşte Galatasaray'ın yaptığı açıklama:

"Şirketimiz ile Puma Spor Giyim Sanayi ve Tic. A.Ş. (Puma) arasında imzalanan ve 20.11.2023 tarihinde KAP'ta ilan edilen sponsorluk sözleşmesinin tadil edilmesi için ek protokol imzalanmıştır. Ek protokol uyarınca, sözleşmenin süresi 2035-2036 (5+5) futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Bu kapsamda, ana sözleşme uyarınca, Şirketimize ödenecek toplam net 25.000.000 EURO tutarlı sabit ödeme, 10 (on) futbol sezonu için 83.000.000 EURO olarak revize edilmiştir. Bununla birlikte, şarta bağlı başarı koşullarının gerçekleşmesi durumunda 14.500.000 EURO'ya kadar başarı bonusu elde edilebilecektir."

