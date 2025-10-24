PODCAST CANLI YAYIN

Altın seriye devam! Nesrin Baş üçüncü kez dünya şampiyon

Milli güreşçi Nesrin Baş, Sırbistan'da düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak bu organizasyonda üçüncü kez şampiyonluğa imza attı. Ayrıca büyüklerde Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi olan milli güreşçi, kariyerinin 5. dünya şampiyonası madalyasını elde etti.

Giriş Tarihi:
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcu Nesrin Baş, Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda üst üste 4. kez finale çıkarak dünya güreş tarihinde bir ilke imza attı.

Son dört yıl içinde düzenlenen şampiyonalarda 3 altın ve 1 gümüş madalya kazanan milli güreşçi, bu alandaki en istikrarlı performansa sahip sporcu oldu.

Büyüklerde de Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi unvanlarını elde eden Nesrin Baş, kariyerinin 5. dünya şampiyonası madalyasına ulaştı.

Son dört yılda dünya ve Avrupa arenasında dikkat çekici bir grafik çizen Baş, bu dönemde dünya şampiyonalarında 5 (4'ü 23 yaş altı, 1'i büyükler), Avrupa şampiyonalarında ise 5 olmak üzere toplam 10 final yaptı.

Milli gururumuzdan altın madalya, AA

NESRİN BAŞ'IN DÜNYA VE AVRUPA FİNALLERİ

23 Yaş Altı Şampiyonaları:

2022 İspanya – Dünya şampiyonu

2023 Arnavutluk – Dünya şampiyonu

2023 Romanya – Avrupa şampiyonu

2024 Arnavutluk – Dünya ikincisi

2025 Arnavutluk – Avrupa şampiyonu

2025 Sırbistan – Dünya şampiyonu

Büyükler kategorisi:

2024 Romanya – Avrupa şampiyonu

2025 Slovakya – Avrupa ikincisi

2025 Hırvatistan – Dünya ikincisi

20 Yaş Altı kategorisi:

2022 Romanya – Avrupa şampiyonu

Milli sporcu, elde ettiği bu sonuçlarla Türkiye kadın güreş tarihinde istikrarı ve başarısıyla öne çıkan isimler arasına girdi.

