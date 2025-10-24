Altın seriye devam! Nesrin Baş üçüncü kez dünya şampiyon

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcu Nesrin Baş, Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda üst üste 4. kez finale çıkarak dünya güreş tarihinde bir ilke imza attı.
Son dört yıl içinde düzenlenen şampiyonalarda 3 altın ve 1 gümüş madalya kazanan milli güreşçi, bu alandaki en istikrarlı performansa sahip sporcu oldu.
Büyüklerde de Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi unvanlarını elde eden Nesrin Baş, kariyerinin 5. dünya şampiyonası madalyasına ulaştı.
Son dört yılda dünya ve Avrupa arenasında dikkat çekici bir grafik çizen Baş, bu dönemde dünya şampiyonalarında 5 (4'ü 23 yaş altı, 1'i büyükler), Avrupa şampiyonalarında ise 5 olmak üzere toplam 10 final yaptı.
NESRİN BAŞ'IN DÜNYA VE AVRUPA FİNALLERİ
23 Yaş Altı Şampiyonaları:
2022 İspanya – Dünya şampiyonu
2023 Arnavutluk – Dünya şampiyonu
2023 Romanya – Avrupa şampiyonu
2024 Arnavutluk – Dünya ikincisi
2025 Arnavutluk – Avrupa şampiyonu
2025 Sırbistan – Dünya şampiyonu
Büyükler kategorisi:
2024 Romanya – Avrupa şampiyonu
2025 Slovakya – Avrupa ikincisi
2025 Hırvatistan – Dünya ikincisi
20 Yaş Altı kategorisi:
2022 Romanya – Avrupa şampiyonu
Milli sporcu, elde ettiği bu sonuçlarla Türkiye kadın güreş tarihinde istikrarı ve başarısıyla öne çıkan isimler arasına girdi.