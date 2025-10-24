Altın seriye devam! Nesrin Baş üçüncü kez dünya şampiyon

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcu Nesrin Baş, Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda üst üste 4. kez finale çıkarak dünya güreş tarihinde bir ilke imza attı.

Son dört yıl içinde düzenlenen şampiyonalarda 3 altın ve 1 gümüş madalya kazanan milli güreşçi, bu alandaki en istikrarlı performansa sahip sporcu oldu.

Büyüklerde de Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi unvanlarını elde eden Nesrin Baş, kariyerinin 5. dünya şampiyonası madalyasına ulaştı.

Son dört yılda dünya ve Avrupa arenasında dikkat çekici bir grafik çizen Baş, bu dönemde dünya şampiyonalarında 5 (4'ü 23 yaş altı, 1'i büyükler), Avrupa şampiyonalarında ise 5 olmak üzere toplam 10 final yaptı.