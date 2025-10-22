Yunus Akgün attı Galatasaray rahat kazandı

Karşılaşmanın ikinci yarısında rakip sahada baskısını artıran Galatasaray'da Victor Osimhen'in presiyle kaptığı top sonrası gelişen atakta Yunus Akgün, sağ kanattan hızla ceza sahasına girdi. 25 yaşındaki futbolcu, kaleci Nikita Haykin'in kurtardığı ilk şutunun ardından seken topu tamamlayarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Bu golle Galatasaray skoru 3-0'a taşıdı ve taraftarların büyük coşkusuna neden oldu.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 2. GOLÜ
Yunus Akgün, Bodo/Glimt karşısında attığı bu golle UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. gol sevincini yaşamış oldu. Bu sezon Avrupa arenasında üçüncü maçına çıkan milli oyuncu, istikrarlı performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Yunus, Galatasaray'ın hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de hücum hattındaki en dinamik isimlerinden biri haline geldi.
TOPLAM 4 GOLE ULAŞTI
Trendyol Süper Lig'de de 2 kez rakip fileleri havalandıran Yunus Akgün, bu sezon tüm kulvarlarda toplam 4 gole ulaştı. Hem lig hem de Avrupa maçlarında istikrarlı bir grafik sergileyen genç futbolcu, Okan Buruk'un oyun planında giderek daha önemli bir rol üstleniyor. Özellikle sağ kanatta hız, dripling ve bitiricilik özellikleriyle fark yaratıyor.