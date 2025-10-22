PODCAST CANLI YAYIN

Yunus Akgün attı Galatasaray rahat kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Galatasaray, sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt’i ağırlarken gecenin yıldızlarından biri Yunus Akgün oldu. Sarı-kırmızılı futbolcu, karşılaşmanın 60. dakikasında takımının üçüncü golünü kaydederek hem skorun belirlenmesinde hem de Galatasaray’ın rahat bir galibiyet almasına büyük katkı sağladı.

Giriş Tarihi:
Yunus Akgün attı Galatasaray rahat kazandı

Karşılaşmanın ikinci yarısında rakip sahada baskısını artıran Galatasaray'da Victor Osimhen'in presiyle kaptığı top sonrası gelişen atakta Yunus Akgün, sağ kanattan hızla ceza sahasına girdi. 25 yaşındaki futbolcu, kaleci Nikita Haykin'in kurtardığı ilk şutunun ardından seken topu tamamlayarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Bu golle Galatasaray skoru 3-0'a taşıdı ve taraftarların büyük coşkusuna neden oldu.

Yunus Akgün (AA)Yunus Akgün (AA)

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 2. GOLÜ

Yunus Akgün, Bodo/Glimt karşısında attığı bu golle UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. gol sevincini yaşamış oldu. Bu sezon Avrupa arenasında üçüncü maçına çıkan milli oyuncu, istikrarlı performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Yunus, Galatasaray'ın hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de hücum hattındaki en dinamik isimlerinden biri haline geldi.

Yunus Akgün (AA)Yunus Akgün (AA)

TOPLAM 4 GOLE ULAŞTI

Trendyol Süper Lig'de de 2 kez rakip fileleri havalandıran Yunus Akgün, bu sezon tüm kulvarlarda toplam 4 gole ulaştı. Hem lig hem de Avrupa maçlarında istikrarlı bir grafik sergileyen genç futbolcu, Okan Buruk'un oyun planında giderek daha önemli bir rol üstleniyor. Özellikle sağ kanatta hız, dripling ve bitiricilik özellikleriyle fark yaratıyor.

Yunus Akgün (AA)Yunus Akgün (AA)

OYUNDAKİ ETKİSİ VE DEĞİŞİKLİK

Maça ilk 11'de başlayan Yunus, 73. dakikaya kadar sahada kaldı. Maçın ilerleyen dakikalarında yerini Kaan Ayhan'a bırakan milli futbolcu, görev süresince hücumda yüksek enerjiyle oynayarak rakip savunmayı zorladı. Attığı golün yanı sıra pres katkısı ve hücum organizasyonlarındaki rolüyle Galatasaray'ın hücum gücüne yön verdi.

Yunus Akgün (İHA)Yunus Akgün (İHA)

FORMDA VE MOTİVE

Yunus Akgün'ün bu sezonki performansı, kariyerinde önemli bir yükselişin habercisi olarak görülüyor. Galatasaray altyapısından yetişen yıldız futbolcu, Avrupa sahnesinde bulduğu gollerle özgüvenini artırırken, taraftarın da sevgisini yeniden kazandı. Teknik direktör Okan Buruk da genç oyuncunun gelişiminden memnun olduğunu sık sık vurguluyor.

Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği bu performans, Yunus Akgün'ü takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline getiriyor. Bodo/Glimt karşısında attığı gol, sadece tabelayı değiştirmedi; aynı zamanda Galatasaray'ın Avrupa'daki iddiasını da perçinledi.

Cimbom evinde yine kral! Galatasaray - Bodo/Glimt: 3-1 | MAÇ SONUCUCimbom evinde yine kral! Galatasaray - Bodo/Glimt: 3-1 | MAÇ SONUCU
Cimbom evinde yine kral! Galatasaray - Bodo/Glimt: 3-1 | MAÇ SONUCU

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan Körfez turuna çıktı! Ana gündemi Gazze üçüncü durak Umman | İki ülkeyle 8 anlaşma imzalandı
FETÖ'deki iç savaş büyüyor! Haşhaşilerin 'Ali Heyet'inde kan gövdeyi götürüyor: Aforoz edilen Mustafa Özcan'ı ilk satan "Uzun Cevdet" oldu
İdefix
Cimbom evinde yine kral! Galatasaray - Bodo/Glimt: 3-1 | MAÇ SONUCU
Sapkınlığa yine kalkan oldu! LGBT'nin "teminatı" Özgür Özel bu kez yargı paketine karşı çıktı: Sana ne!
Kartal'dan hayata dönüş! Konyaspor - Beşiktaş: 0-2 | MAÇ SONUCU
Hayvanlar suyu içmedi kuyuda cesedi çıktı! Hasret'in katili kim? 5 cinayetten hükümlü şüpheli yakalandı
PKK'dan "İmralı" provokasyonu! Kandil'deki "Ümit"siz vaka... Değişmeyen takoz kafa: Süreç bozulacaksa varsın bozulsun
Gazze'de Türk gücü sorusundan sonra kekelemeye başladı! Netanyahu JD Vance ile görüşmesinde şoka uğradı
Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını cuma günü açıklayacak!
Domenico Tedesco kararını netleştirdi! Fenerbahçe - Stuttgart maçında forma o isimlerin
Lütfü Savaş'tan CHP'nin 39. Olağan Kurultayına iptal istemi! Takvim dilekçeye ulaştı... "Zehirli ağacın zehirli meyvesi misali sakat"
CHP Tekirdağ İl Kongresi karıştı! Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'dan olay sözler: Kovun beni! Namussuzsunuz
Başkan Erdoğan'ın Terörsüz Türkiye mektubu şehit ailesine ulaştı! "Gurur duyuyorum"
Genç kadının zor anları kamerada! Taksim’de korku evine girdi başına gelmeyen kalmadı
Başkan Erdoğan’ın Stoltenberg’i şaşkına çeviren mısır sorusu! Eski sekreter anılarını yazdı: Taliban’la pazarlık yapmak mümkün
Aziz İhsan Aktaş iddianamesinden "şaibeli kurultay" çıktı! 'Mutlak butlan'ı güçlendiren detay: CHP yönetimini rüşvetle dizayn ettiler
Sarkozy’ye hapishanede ilk gecesinde ölüm tehditleri yağdı: “Her şeyi biliyoruz Sarko”
Beşiktaş'ta 244 milyonluk "aşevi" çarkı! CHP'li Rıza Akpolat hangi proje için ne kadar rüşvet aldı?
Eskişehir'deki rezervlere 3 il daha katıldı! NTE geleceğin petrolü olacak | "Varlığını ilk kez Berat Albayrak döneminde öğrendik"