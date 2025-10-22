Yunus Akgün attı Galatasaray rahat kazandı

Maça ilk 11'de başlayan Yunus, 73. dakikaya kadar sahada kaldı. Maçın ilerleyen dakikalarında yerini Kaan Ayhan'a bırakan milli futbolcu, görev süresince hücumda yüksek enerjiyle oynayarak rakip savunmayı zorladı. Attığı golün yanı sıra pres katkısı ve hücum organizasyonlarındaki rolüyle Galatasaray 'ın hücum gücüne yön verdi.

Yunus Akgün (İHA)

FORMDA VE MOTİVE

Yunus Akgün'ün bu sezonki performansı, kariyerinde önemli bir yükselişin habercisi olarak görülüyor. Galatasaray altyapısından yetişen yıldız futbolcu, Avrupa sahnesinde bulduğu gollerle özgüvenini artırırken, taraftarın da sevgisini yeniden kazandı. Teknik direktör Okan Buruk da genç oyuncunun gelişiminden memnun olduğunu sık sık vurguluyor.

Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği bu performans, Yunus Akgün'ü takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline getiriyor. Bodo/Glimt karşısında attığı gol, sadece tabelayı değiştirmedi; aynı zamanda Galatasaray'ın Avrupa'daki iddiasını da perçinledi.