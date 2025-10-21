Amerika'da oynanacak Villarreal - Barcelona maçı için flaş karar!

LaLiga'nın 17. haftasında yer alan ve Hard Rock Stadyumu'nda düzenlenmesi öngörülen mücadele için İspanya Futbol Federasyonu daha önce onay vermiş, UEFA da organizasyonun önünü açmıştı. Ancak alınan son kararla birlikte bu tarihi maç ertelendi.

GEREKÇE: "HAZIRLIK SÜRESİ YETERSİZ"

The Athletic'in haberine göre, karşılaşmanın Miami'de oynanmasını organize eden şirket, gerekli hazırlıkları tamamlamak için yeterli zamana sahip olmadığını bildirdi. Bu gelişmenin ardından organizasyon resmen ertelendi.

FUTBOL CAMİASINDAN SERT TEPKİLER

Maçın İspanya dışında oynanması kararı, futbol dünyasında büyük tepki çekmişti. Birçok futbolcu ve kulüp, "ulusal lig maçlarının ülke dışına taşınmasının futbol kültürüne zarar vereceğini" savunarak LaLiga yönetimine eleştiriler yöneltmişti.