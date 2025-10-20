Fenerbahçe'ye Jhon Duran müjdesi!





JHON DURAN, TAKIMLA ÇALIŞTI



Öte yandan sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Jhon Duran, takımla çalışmalarda yer aldı.



Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Bugün yapılan antrenman itibarıyla futbolcumuz Jhon Duran bireysel programlarını çoğunluk kısmını tamamlayarak takımla beraber çalışmalara başladı. Duran yapılan antrenmanın ilk bölüm çalışmalarında ve pas çalışmasında yer aldı. Daha sonra bireysel programlarını uyguladı. En kısa sürede; gün gün fiziksel kapasitesini tekrar istenilen düzeye getirerek antrenmanın tamamında takımla beraber olmasını bekliyoruz."