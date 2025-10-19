Nicolo Bulega Superpole'de Toprak Razgatlıoğlu'na çarparak yarış dışı bıraktı

Razgatlıoğlu'nun kazası sonrası Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu büyük bir şok yaşadı. (Ekran görüntüsü)

Bu sonuçla 2025 dünya şampiyonluğu için bu yarışta ilk 7'de olmasıyla sadece 3 puana ihtiyacı olan Toprak, şampiyonluğu bugün TSİ 15.00'te koşulacak ana yarışa bıraktı.

Yarıştan sonra izleyenler Bulega'ya tepki gösterirken, Toprak Razgatlıoğlu lehine ise tezahüratta bulundu.