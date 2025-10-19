Nicolo Bulega Superpole'de Toprak Razgatlıoğlu'na çarparak yarış dışı bıraktı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) İspanya'daki son etabının Superpole yarışında, en yakın rakibi Nicolo Bulega'nın çarpması sonucu mücadeleyi tamamlayamadı.
🚨SKANDAL! WorldSBK'da Bulega, yarışı lider götüren Toprak Razgatlıoğlu'na müdahelede bulunarak Toprak'ı yarış dışı bıraktı.— S Sport (@ssporttr) October 19, 2025
Bulega, yarış sonu yuhalandı.
pic.twitter.com/pZ30ScYDIC
JEREZ PİSTİ'DEN KOŞULDU
WSBK'de sezonun 12. ve son ayağında Superpole yarışı, Sevilla'nın güneyinde Jerez de la Frontera kentinde bulunan 4,423 kilometre uzunluğa sahip Jerez Pisti'nde koşuldu.
BİRİNCİ SIRADA BAŞLADI
Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, ROKiT BMW Motorrad takımıyla hafta sonunun 10 turluk Superpole yarışına, birinci sıradan başladı.
BULEGA BİLEREK TOPRAK'A ÇARPTI
Milli motosikletçi, ilk turda şampiyonluk için en yakın rakibi Aruba Ducati takımından İtalyan Nicolo Bulega'yı geçerek yarış liderliğini aldığı anlardan sonra rakibi motosikletiyle Toprak'a çarptı. Toprak, motorunun düşmesi sonucu pist dışında kaldı.