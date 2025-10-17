Fenerbahçe'den 2 sürpriz transfer! Kimse beklemiyordu

O İSİMLER BELİRLENDİ Kulüpten yapılan açıklamaya göre, A Takım scout ekibinde yer alan Barış Alpaslan, Mert Bayhan, Ayberk Acar ve Suphi Baykam ile yollar ayrıldı. Fenerbahçe yönetimi, bu değişikliğin ardından yeni bir scouting ekibi kurmak üzere hazırlıklara başladı.

EKİP TAMAMLANACAK Sadettin Saran'ın vizyonu doğrultusunda oluşturulacak yeni ekipte, veri analitiği, uluslararası oyuncu ağı ve modern izleme teknolojileri ön planda olacak. Yönetim, Avrupa standartlarında bir scout yapılanması için hem yurt içinden hem de yurt dışından uzman isimlerle temas halinde.

KARAGÜMRÜK MESAİSİ SÜRÜYOR Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 9. haftasında Fatih Karagümrük ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman; salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sahada devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertliler, Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını cumartesi günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

EDERSON'UN DURUMU BELLİ OLDU Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerde gözler bir yandan kritik mücadeleye çevrilirken, diğer yandan Brezilyalı kaleci Ederson'un sakatlık durumu büyük merak konusu oldu.