Fenerbahçe'den 2 sürpriz transfer! Kimse beklemiyordu

Domenico Tedesco yönetiminde mutlu sona ulaşmayı hedefleyen Kanarya'da yeni yönetim, takıma yapılacak takviyeler konusunda yoğun mesai harcıyor. Hedef, bir an önce toparlanarak transferlerle arayı kapatıp öne geçmek.
FENERBAHÇE'DE 4 AYRILIK
Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından başlayan köklü değişim süreci hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertli yönetim, yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında bu kez A Takım scout ekibinde önemli bir revizyona gitti.
SCOUT EKİBİNDEN GÖNDERİLDİLER
Göreve geldiği günden bu yana hem sportif hem idari anlamda güçlü bir yapı oluşturmak isteyen Başkan Sadettin Saran, kulüp içinde verimliliği artırmak amacıyla detaylı bir değerlendirme süreci başlattı. Bu kapsamda futbol yapılanmasının merkezinde yer alan scouting (oyuncu izleme) departmanında da değişim kararı alındı.
O İSİMLER BELİRLENDİ
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, A Takım scout ekibinde yer alan Barış Alpaslan, Mert Bayhan, Ayberk Acar ve Suphi Baykam ile yollar ayrıldı. Fenerbahçe yönetimi, bu değişikliğin ardından yeni bir scouting ekibi kurmak üzere hazırlıklara başladı.
EKİP TAMAMLANACAK
Sadettin Saran'ın vizyonu doğrultusunda oluşturulacak yeni ekipte, veri analitiği, uluslararası oyuncu ağı ve modern izleme teknolojileri ön planda olacak. Yönetim, Avrupa standartlarında bir scout yapılanması için hem yurt içinden hem de yurt dışından uzman isimlerle temas halinde.
KARAGÜMRÜK MESAİSİ SÜRÜYOR
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 9. haftasında Fatih Karagümrük ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman; salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sahada devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertliler, Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını cumartesi günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
EDERSON'UN DURUMU BELLİ OLDU
Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerde gözler bir yandan kritik mücadeleye çevrilirken, diğer yandan Brezilyalı kaleci Ederson'un sakatlık durumu büyük merak konusu oldu.
OYNAMASI DÜŞÜK İHTİMAL
TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Ederson'un tedavi süreci devam ediyor. Sağlık ekibi oyuncunun durumunu yakından takip etse de Fatih Karagümrük karşısında forma giymesine düşük ihtimal gözüyle bakılıyor.
KALE TARIK'IN
Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Domenico Tedesco'nun, tıpkı Samsunspor maçında olduğu gibi bu karşılaşmada da kaleyi Tarık Çetin'e emanet etmesi bekleniyor.
Genç kaleci, Samsunspor karşısında çıktığı ilk resmi maçında kalesini gole kapatmıştı. Performansıyla teknik heyetten tam not alan Tarık Çetin, Karagümrük karşılaşmasında da güven tazelemek istiyor.
5 MAÇTA 5 GOL YEDİ
Fenerbahçe'nin sezon başında renklerine bağladığı Ederson, bu sezon 5 maçta forma giydi. Brezilyalı eldiven bu karşılaşmalarda 5 gole engel olamazken, 2 maçta kalesini gole kapattı.
Tedesco'nun, oyuncunun tam olarak hazır hale gelmesini beklediği ve riske etmeyeceği öğrenildi.
FERDİ'DEN KÖTÜ HABER
Ocak ayında transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, eski yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nu yeniden kadrosuna katmak istiyordu. Ancak İngiltere'den gelen haber, sarı-lacivertli taraftarların umutlarını suya düşürdü.
İLK İSİMLERDEN BİRİYDİ
Süper Lig'de istikrarsız bir dönem geçiren Fenerbahçe'de yönetim, ara transfer dönemi için erken harekete geçti. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda belirlenen takviye bölgelerinden biri sol bek olurken, bu pozisyon için gündeme gelen ilk isimlerden biri eski futbolcu Ferdi Kadıoğlu olarak belirlenmişti.
"VAZGEÇİLMEZ PARÇA" YANITI
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler, milli futbolcunun satışına onay vermedi. Genç teknik adamın, Ferdi Kadıoğlu'nu takımın oyun planında "vazgeçilmez bir parça" olarak gördüğü ve devre arasında hiçbir şekilde elden çıkarmak istemediği öğrenildi.
2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Bu sezon Premier Lig'de 8 maçta 486 dakika forma giyen Ferdi Kadıoğlu, hem sol bek hem de kanat hattındaki çok yönlü performansıyla dikkat çekiyor. İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden milli futbolcunun, ayrıca 1 yıllık opsiyon maddesi de bulunuyor.
WAHI ÖNERİSİ
Ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe, forvet hattını güçlendirmek için arayışlarını hızlandırdı. Hücum bölgesinde yaşanan belirsizlikler sonrası sarı-lacivertlilere sürpriz bir isim önerildi.
FORVET ARAYIŞLARI HIZLANDI
Trendyol Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fenerbahçe, devre arasında takıma net bir golcü kazandırmak istiyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, hücum hattını yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor.
Sezonun ilk haftalarında etkili performans sergilese de son dönemde form grafiği düşen Youssef En-Nesyri, eleştirilerin odağı haline geldi. Faslı golcüye Suudi Arabistan'dan gelen ilgiler doğrultusunda, Fenerbahçe'nin devre arasında teklifleri değerlendirmeye alabileceği öğrenildi.
JHON DURAN BELİRSİZCENK TOSUN KADRO DIŞI
Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica maçında sakatlanan Jhon Duran'ın dönüş tarihi hâlâ netlik kazanmadı. Öte yandan Cenk Tosun'un, İrfan Can Kahveci ile birlikte kadro dışı bırakılması forvet rotasyonunu daha da daralttı.
Bu gelişmeler sonrasında Fenerbahçe yönetimi golcü transferini ocak ayı için öncelikli hedef olarak belirledi.
MENAJERLER SUNDU
Sarı-lacivertli kulübe menajerler aracılığıyla birçok isim teklif edilirken, öne çıkan adaylardan biri Eintracht Frankfurt'un Fransız forveti Elye Wahi oldu.
Alman ekibine geçtiğimiz sezon Marsilya'dan 26 milyon euro karşılığında transfer olan 22 yaşındaki yıldız oyuncu, Fenerbahçe'ye önerildi. Wahi'nin adı geçtiğimiz sezon Galatasaray ile de anılmış, sarı-kırmızılılara karşı Şampiyonlar Ligi'nde forma giymişti.
SUCIC DE LİSTEDE
Fenerbahçe, ocak ayı transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Başkan Sadettin Saran yönetiminde planlı bir şekilde ilerleyen sarı-lacivertliler, teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda kadro takviyelerine hazırlanıyor. Ara transferde önceliğini orta sahaya veren Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim girdi.
Süper Lig'de zirve yarışını sürdürmek isteyen Fenerbahçe'de İtalyan teknik adam Domenico Tedesco, yönetimle yaptığı toplantıda takımın eksik gördüğü bölgeleri net şekilde iletti. Orta saha hattında rotasyonu artırmak isteyen Tedesco'nun, fizik gücü yüksek, tempolu ve çok yönlü bir oyuncu istediği belirtildi.
AVUSTURYA'DAN TANIYOR
Yönetimin bu talep üzerine yöneldiği isim, Hırvat orta saha Luka Sucic oldu. 23 yaşındaki futbolcunun Real Sociedad formasıyla sergilediği performans Tedesco'nun dikkatini çekti. İtalyan teknik adamın, genç yıldızı Avusturya döneminden tanıdığı ve sistemine uygun bir profil olarak gördüğü ifade edildi.
GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK
Fenerbahçe yönetimi, Luka Sucic transferi için Real Sociedad ile resmi temaslara başlamaya hazırlanıyor. İspanyol kulübünün Sucic için 12 milyon Euro civarında bir bonservis talep ettiği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin, oyuncuyu kiralık + satın alma opsiyonu formülüyle kadrosuna katmak istediği kaydedildi.
AVRUPA'DA DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS
Genç yaşına rağmen Avrupa'da adından söz ettiren Luka Sucic, bu sezon Sociedad formasıyla 4 resmi maçta görev aldı. Orta saha merkezinde oynamasının yanı sıra hücuma destek veren tarzıyla dikkat çeken Hırvat futbolcu, pas temposu, oyun görüşü ve mücadele gücüyle ön plana çıkıyor.
SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR
Real Sociedad, geçtiğimiz sezon Red Bull Salzburg'dan transfer ettiği Sucic ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. 12 milyon Euro piyasa değerine sahip yıldız orta saha, Avrupa'nın gelecek vaat eden oyuncuları arasında gösteriliyor.
TEDESCO ISRARCI
Tedesco'nun yönetime verdiği raporda, "orta sahada tempoyu belirleyecek, iki yönlü oynayabilen bir isim" vurgusunu yaptığı belirtildi. Luka Sucic'in bu profile birebir uyduğu düşünülüyor.