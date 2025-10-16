PODCAST CANLI YAYIN

Roman Abramovich için flaş Galatasaray iddiası! Rota bu kez Türkiye

Bir dönem İngiliz devi Chelsea’nin sahibi olarak kulüp tarihine altın harflerle geçen Rus milyarder Roman Abramovich, sürpriz bir planla yeniden futbol dünyasının gündemine geldi. İngiliz basını ve uluslararası kaynaklarda yer alan iddialara göre Abramovich, bu kez rotasını Türkiye’ye çevirdi ve Galatasaray hisselerine yatırım yapmayı planlıyor.

Chelsea döneminde futbola yaptığı büyük yatırımlar ve kazandığı başarılarla tanınan Abramovich'in, Galatasaray Sportif A.Ş. hisselerinin önemli bir bölümünü satın almak istediği öne sürüldü.

Sarı-kırmızılı ekibin en büyük hissedarlarından biri olmayı hedefleyen Abramovich'in, Türk futboluna girmek için detaylı bir hazırlık yaptığı bildirildi.

İSTANBUL'A YERLEŞMEYE HAZIRLANIYOR

İddialara göre Roman Abramovich, Türkiye'deki planlarını hayata geçirmeden önce İstanbul Boğazı'nda bir malikane satın aldı. Rus iş insanının kısa süre içinde Türkiye'ye taşınarak İstanbul'a yerleşmeyi planladığı ifade ediliyor.

Bu adımın, Galatasaray hisselerine yatırım hazırlığıyla doğrudan bağlantılı olduğu iddia edilirken, futbol dünyasında "Abramovich yeniden sahnede" yorumları yapılıyor.

TÜRK FUTBOLU İÇİN TARİHİ DÖNÜM NOKTASI OLABİLİR

Chelsea döneminde kulübü Avrupa'nın zirvesine taşıyan Rus milyarder, 2003-2022 yılları arasında 5 Premier Lig, 2 Şampiyonlar Ligi, 2 Avrupa Ligi, 5 FA Cup ve birçok kupa kazandırarak kulüp tarihine geçti.

Uzmanlara göre Abramovich'in Galatasaray'a ortak olması, hem ekonomik güç hem de uluslararası marka değeri açısından Türk futboluna büyük bir ivme kazandırabilir.

