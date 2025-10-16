Roman Abramovich için flaş Galatasaray iddiası! Rota bu kez Türkiye

Chelsea döneminde futbola yaptığı büyük yatırımlar ve kazandığı başarılarla tanınan Abramovich'in, Galatasaray Sportif A.Ş. hisselerinin önemli bir bölümünü satın almak istediği öne sürüldü. Sarı-kırmızılı ekibin en büyük hissedarlarından biri olmayı hedefleyen Abramovich'in, Türk futboluna girmek için detaylı bir hazırlık yaptığı bildirildi.

Roman Abramovich (Takvim.com.tr Foto Arşiv) İSTANBUL'A YERLEŞMEYE HAZIRLANIYOR İddialara göre Roman Abramovich, Türkiye'deki planlarını hayata geçirmeden önce İstanbul Boğazı'nda bir malikane satın aldı. Rus iş insanının kısa süre içinde Türkiye'ye taşınarak İstanbul'a yerleşmeyi planladığı ifade ediliyor. Bu adımın, Galatasaray hisselerine yatırım hazırlığıyla doğrudan bağlantılı olduğu iddia edilirken, futbol dünyasında "Abramovich yeniden sahnede" yorumları yapılıyor.