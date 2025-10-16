Kocaelispor Inter'in genç yıldızını istiyor

FC Inter News'in haberine göre Kocaelispor, 21 yaşındaki Fransız asıllı Fildişili futbolcunun gelişimini uzun süredir yakından takip ediyor.

Haberde, Türk ekibinin henüz resmi bir teklif yapmadığı ancak Inter'in bonservis talebine göre transfer için adım atabileceği ifade edildi. Yeşil-siyahlıların, Inter'in yüksek bir ücret talep etmemesi halinde Kamate transferini ciddiyetle değerlendireceği vurgulandı.

Issiaka Kamate (Inter News) KAMATE BU SEZON DİKKAT ÇEKİYOR Inter altyapısında yetişen Issiaka Kamate, bu sezon Inter U23 formasıyla etkileyici bir performans sergiliyor. Genç orta saha, şu ana kadar 9 resmi maçta 2 gol ve 1 asist kaydederek dikkatleri üzerine çekti. Kamate'nin oyun stili, teknik kapasitesi ve fiziksel gücüyle İtalya'da geleceğin yıldızları arasında gösterildiği belirtiliyor.