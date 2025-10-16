Everton Fred için yeniden devrede!

PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı Fred hakkında İngiltere’den dikkat çekici bir transfer iddiası geldi. Premier Lig ekiplerinden Everton, yaz transfer döneminde kadrosuna katamadığı deneyimli orta saha oyuncusu için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Everton, geçtiğimiz yaz transfer döneminde 32 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için resmi girişimlerde bulundu. Ancak o dönem transfer, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun vetosuna takıldı.

Mourinho'nun Fred'in takımda kalmasını istediği ve transferin bu nedenle gerçekleşmediği ifade edildi.

TEDESCO SONRASI TABLO DEĞİŞTİ

Goodison News'in haberinde, Fenerbahçe'de teknik direktör değişikliğinin ardından Fred'in rolünde farklılıklar yaşandığı belirtildi.
Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası göreve gelen Domenico Tedesco'nun oyun anlayışı, Brezilyalı futbolcunun takım içindeki konumunu değiştirdi.

Haberde, Tedesco'nun Fred'i daha defansif bir rolde değerlendirmesinin oyuncunun performansını etkilediği ve Everton için yeni bir transfer fırsatı doğurduğu vurgulandı.

EVERTON ORTA SAHA ARAYIŞINDA

Everton'un sezon başında Fred yerine Merlin Röhl'ü kadrosuna kattığı, ancak orta sahada hâlâ takviye ihtiyacının bulunduğu aktarıldı.
İngiliz temsilcisinin ocak ayında orta alana bir lider oyuncu arayışında olduğu ve Fred'in yeniden gündeme geldiği kaydedildi.

Goodison News, bu transferin Everton adına "akıllıca bir hamle" olacağını belirterek, Brezilyalı oyuncunun Premier Lig tecrübesine dikkat çekti.

FRED YENİDEN PREMİER LİG'E DÖNEBİLİR

Manchester United formasıyla Premier Lig'de 135 maçta görev yapan Fred, İngiltere'de önemli bir tecrübeye sahip. Haberde, Fred'in de yeniden Premier Lig'e dönmeye "olumlu baktığı" ve son dönemde gelen eleştiriler sonrası kendini yeniden kanıtlama isteği taşıdığı ifade edildi.

Everton Teknik Direktörü David Moyes'un, Fred'in yeniden eski formuna kavuşmasında önemli bir faktör olabileceği de öne sürüldü.

FENERBAHÇE'DEKİ SON DURUMU

Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fred, bu sezon sarı-lacivertli formayla 14 maçta 1 gol kaydetti. Tecrübeli orta sahanın güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.

