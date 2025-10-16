Everton Fred için yeniden devrede!

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Everton, geçtiğimiz yaz transfer döneminde 32 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için resmi girişimlerde bulundu. Ancak o dönem transfer, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun vetosuna takıldı. Mourinho'nun Fred'in takımda kalmasını istediği ve transferin bu nedenle gerçekleşmediği ifade edildi.

Fred (EPA) TEDESCO SONRASI TABLO DEĞİŞTİ Goodison News'in haberinde, Fenerbahçe'de teknik direktör değişikliğinin ardından Fred'in rolünde farklılıklar yaşandığı belirtildi.

Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası göreve gelen Domenico Tedesco'nun oyun anlayışı, Brezilyalı futbolcunun takım içindeki konumunu değiştirdi. Haberde, Tedesco'nun Fred'i daha defansif bir rolde değerlendirmesinin oyuncunun performansını etkilediği ve Everton için yeni bir transfer fırsatı doğurduğu vurgulandı.