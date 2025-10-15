PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat gelişmesi!

Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ın transferinde 12 milyon euronun altındaki teklifleri masaya bile oturmadan reddedecek.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat gelişmesi!
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den LaLiga ekibi Real Betis'e kiralanan Sofyan Amrabat hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Fichajes'te yer alan habere göre; İspanyol yöneticiler, transfer olduğu ilk günden itibaren olağanüstü bir liderlik gösteren Faslı futbolcunun bonservisini almak istiyor.



OPSİYON BULUNMUYOR

Sarı-lacivertli kulübün, yapılan sözleşmeye satın alma opsiyonu koymadığı için olası bir satın alma için sıfırdan müzakere edilmesi gerektiği aktarıldı.

Ayrıca Fenerbahçe'nin 12 milyon Euro'dan daha düşük bonservis teklifi gelmesi halinde bunu kabul etmeyeceği öne sürüldü.

Fenerbahçede İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun neden kadro dışı kaldı? Sadettin Sarandan flaş açıklamaFenerbahçede İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun neden kadro dışı kaldı? Sadettin Sarandan flaş açıklama
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun neden kadro dışı kaldı? Sadettin Saran'dan flaş açıklama

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Kremlin'de! Rusya Esad'ı teslim edecek mi?
Kandil 2 ileri 1 geri! "Suriye çıkışı" Duran Kalkan'ı rahatsız etti: Başkan Erdoğan'ı ve Bahçeli'yi hedef aldı | Kıbrıs tehdidi
Kabine günü: Başkan Erdoğan'ın masasında ne var?
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Konut ve kira fiyatları düşecek: İşte ilk kazmanın vurulacağı tarih
Rojin Kabaiş soruşturmasında son durum! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı: Ek uzman mütalaası talep edildi | HTS, tanık ifadeleri ve telefon kilidi...
CANLI ANLATIM | Ateşkeste ikinci aşama! Takas yapıldı Refah kapısı bugün açılıyor | İsrail ateşkesi bozma peşinde
SSK BAĞ-KUR'luya 32 bin TL ek ödeme: Ocak zammı öncesi emekli promosyonunda yeni eşik aşıldı! Hangi banka ne veriyor?
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun neden kadro dışı kaldı? Sadettin Saran'dan flaş açıklama
Ergenekon kumpasından FETÖ’nün parmak izi çıktı! Deliller yeniden incelendi 6 şüpheli yakalandı
Katy Perry ve Justin Trudeau evleniyor mu? Teknede yakalanmışlardı: Ünlü popçu konserde itiraf etti
Her şey depremden sonra başladı! Ne dışarı çıkıyor ne yıkanıyor! Telefon bağımlısı Barış Özbay şaşkına çevirdi
Trump’ın Time krizi devam ediyor! Kel fotoğrafı çileden çıkarmıştı: Editörler “eğlendik” dedi
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Gazze'ye 500 bin konut yapılacak TOKİ öncü rol oynayacak
Meteoroloji'den 11 il için sağanak alarmı: İstanbul'da hava resmen buz kesecek! Jet akımları rotayı çevirdi, kutup soğukları cephede
Tam 12’den vurdu! Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu hazırlık sürecini ilk kez paylaştı: Hem eğlenceli hem karizmatik!
Emekliye %13.08 kök zam hesabı: En düşük SSK BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 oran masada! Taban aylık 19 bin TL'yi aşacak
Gürcistan galibiyeti yüzleri güldürdü! Başkan Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik
Fenerbahçe'de Mert Hakan ve Fred kadro dışı kalmaktan son anda kurtuldu
Sabancı ailesinde boşanma depremi! 29 yıl sonra aynı mevsimde buluşamadıkları için boşandılar...
Fenerbahçe'ye yıldız yağacak! 4 transfer bombası