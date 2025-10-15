Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat gelişmesi!





OPSİYON BULUNMUYOR



Sarı-lacivertli kulübün, yapılan sözleşmeye satın alma opsiyonu koymadığı için olası bir satın alma için sıfırdan müzakere edilmesi gerektiği aktarıldı.



Ayrıca Fenerbahçe'nin 12 milyon Euro'dan daha düşük bonservis teklifi gelmesi halinde bunu kabul etmeyeceği öne sürüldü.