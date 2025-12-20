Eyüpspor - Fenerbahçe | CANLI

Fenerbahçe , Trendyol Süper Lig 'de ilk yarının 17. ve son haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele saat 17.00'de.

Süper Lig 'de 16 maçta 10 galibiyet ve 6 beraberlik alan Fenerbahçe, ligde yenilgi yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

Teknik direktörlük görevine Orhan Ak'ın getirilmesinin ardından 8 lig maçına çıkan Eyüpspor, bu süreçte 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

ikas Eyüpspor , ligde geride kalan 16 haftada 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 13 puan topladı. Eflatun-sarılı ekip, bu sonuçlarla 17. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Süper Lig'de şampiyon olmak istiyor (AA)

5 EKSİK VAR

Eyüpspor sınavında Fenerbahçe'de 5 futbolcu forma giyemiyor. Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takımlara giden Youssef En-Nesyri ve Dorgeles Nene ile sakatlıkları bulunan Nelson Semedo, Archie Brown ve Çağlar Söyüncü kadroda yer almıyor.