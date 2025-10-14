Joao Pereira'dan mentalite savunması

Futbolcuğunun ardından tekrar Süper Lig'e dönme sebebini açıklayan Pereira, Bein Sports'a verdiği röportajda "Trabzonspor'daki son yılında hoca olmayı düşünmeye başlamıştım. Oradaki hocalarımdan çok şey öğrendim. Trabzonspor'da projelerden biri şuydu: Trabzon'da son senemde artık genç oyuncuları çalıştırmam planlanmıştı. Daha sonra yeni hoca geldi ve benim ayrılmam gerektiğini söyledi. Erzurum ile ön anlaşma yapmıştım. Erzurum'a doğru yoldayken Sporting Lizbon'dan bir teklif geldi. Görüşmemiz oldu. Erzurum'a vardığımda oradaki insanlara söyledim. Buraya geldim ama imza atmam çok zor. Portekiz'e dönmem gerekiyor dedim. Önce Sporting u23'te yardımcı hoca olarak çalıştım ve sonrasında teknik direktörü oldum. Devamında Sporting B takımında çalıştım. Bu tarz projeler hoşuma giden şeyler." dedi.

Joao Pereira (AA) "HER ZAMAN SAVAŞMALISINIZ" Corendon Alanyaspor'un oyun yapısıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan başarılı teknik adam, "Oyuncularıma her antrenmanda söylüyorum. Sizin her zaman rekabet içinde olmanız gerekiyor. Her zaman savaşmanız gerekiyor. Biz önce kendi oyunumuza odaklanıyoruz daha sonra rakibe göre küçük değişiklikler yapabiliriz. Bazen maçta kontrol edemeyeceğimiz şeyler var. Ya kazanırsınız ya kaybedersiniz ya berabere kalırsınız. Bir penaltı olabilir, kırmızı kart çıkabilir. Ama kontrol edebileceğimiz şey ise oyuncularımızın sahadaki duruşu. Bazen iyi oynarsınız ama maçı kaybedebilirsiniz. Oyuncularınız sizin istediklerinizi yaptığı zaman çok mutlu oluyorsunuz bizim için önemli olan bu" ifadelerini kullandı.