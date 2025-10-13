PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'tan Davitashvili fedakarlığı!

Ara transfer döneminde kadrosuna en az 3 takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, Saint Etienne forması giyen 24 yaşındaki oyuncu Zuriko Davitashvili'yi renklerine katmak için tüm fedakarlığı yapacak.

Beşiktaş'ta ocak ayı oldukça hareketli geçecek. Hem eksik bölgelere takviye yapmak hem de alternatifi bol kadro oluşturmak isteyen siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda transfer planlamasını şimdiden yapmaya başladı.

Kış döneminde kadroya en az 3 ekleme yapılması amaçlanıyor. Son yıllarda kronikleşen sol kanat sorununa çare bulmak isteyen Kartal'ın en önemli hedefi Zuriko Davitashvili...

Ligue 2 ekibi Saint Etienne'de forma giyen Gürcü yıldız siyah-beyazlı takıma gelmeye sıcak bakıyor.



HER TÜRLÜ FEDAKARLIK YAPILACAK

Ocakta Fransız kulübüyle temasa geçmesi beklenen Başkan Serdal Adalı'nın 24 yaşındaki oyuncuya siyah-beyazlı formayı giydirebilmek için mali yönden her türlü fedakarlığı yapacağı öğrenildi.

Sergen Yalçın'ın etkili driplingleri, birebirde adam eksiltme yeteneği nedeniyle Davitashvili'nin transferine onay verdiği belirtildi.

