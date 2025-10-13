Beşiktaş'tan Davitashvili fedakarlığı!

Beşiktaş'ta ocak ayı oldukça hareketli geçecek. Hem eksik bölgelere takviye yapmak hem de alternatifi bol kadro oluşturmak isteyen siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda transfer planlamasını şimdiden yapmaya başladı.



Kış döneminde kadroya en az 3 ekleme yapılması amaçlanıyor. Son yıllarda kronikleşen sol kanat sorununa çare bulmak isteyen Kartal'ın en önemli hedefi Zuriko Davitashvili...



Ligue 2 ekibi Saint Etienne'de forma giyen Gürcü yıldız siyah-beyazlı takıma gelmeye sıcak bakıyor.