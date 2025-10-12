Beşiktaş'ın yıldızı için Fenerbahçe iddiası! Sergen Yalçın bekleniyor

ESPN Brezilya'nın haberine göre, Gabriel Paulista'nın Beşiktaş'tan devre arasında ayrılma ihtimali yüksek. Deneyimli stoperin, Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından yeterince süre bulamaması nedeniyle takımdan ayrılmak istediği belirtiliyor.
Paulista'nın kariyerinin son döneminde düzenli oynayabileceği bir takıma gitmeyi hedeflediği öğrenildi.
FENERBAHÇE VE CORINTHIANS DEVREDE
Haberde, Fenerbahçe ve Corinthians'ın 34 yaşındaki Brezilyalı savunmacıyı yakından takip ettiği aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin oyuncu tarafıyla ilk teması kurduğu ileri sürülürken, Corinthians'ın ise transfer yasağını kaldırması halinde devreye gireceği belirtildi.
Fenerbahçe'nin stoper rotasyonunu güçlendirmek istemesi, bu iddiaların ciddiyet kazanmasına neden oldu.
BEŞİKTAŞ'TA DURUMU BELİRSİZ
Beşiktaş cephesi, Gabriel Paulista konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak tecrübeli savunmacının takımdan ayrılma isteğini yönetime ilettiği öne sürülüyor. Sergen Yalçın'ın, kadro planlamasında oyuncuya şu anda öncelikli bir rol vermediği ifade ediliyor.