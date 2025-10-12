Beşiktaş'ın yıldızı için Fenerbahçe iddiası! Sergen Yalçın bekleniyor

PODCAST CANLI YAYIN

Süper Lig’de milli ara sonrası Gençlerbirliği karşılaşmasına hazırlanan Beşiktaş, bir yandan da ara transfer dönemi planlarını şekillendiriyor. Siyah-beyazlılarda bu kez sürpriz bir ayrılık iddiası gündeme geldi.

ESPN Brezilya'nın haberine göre, Gabriel Paulista'nın Beşiktaş'tan devre arasında ayrılma ihtimali yüksek. Deneyimli stoperin, Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından yeterince süre bulamaması nedeniyle takımdan ayrılmak istediği belirtiliyor.

Paulista'nın kariyerinin son döneminde düzenli oynayabileceği bir takıma gitmeyi hedeflediği öğrenildi.

FENERBAHÇE VE CORINTHIANS DEVREDE

Haberde, Fenerbahçe ve Corinthians'ın 34 yaşındaki Brezilyalı savunmacıyı yakından takip ettiği aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin oyuncu tarafıyla ilk teması kurduğu ileri sürülürken, Corinthians'ın ise transfer yasağını kaldırması halinde devreye gireceği belirtildi.

Fenerbahçe'nin stoper rotasyonunu güçlendirmek istemesi, bu iddiaların ciddiyet kazanmasına neden oldu.

BEŞİKTAŞ'TA DURUMU BELİRSİZ

Beşiktaş cephesi, Gabriel Paulista konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak tecrübeli savunmacının takımdan ayrılma isteğini yönetime ilettiği öne sürülüyor. Sergen Yalçın'ın, kadro planlamasında oyuncuya şu anda öncelikli bir rol vermediği ifade ediliyor.

BEDELSİZ GELMİŞTİ

Geçtiğimiz sezonun başında bonservissiz olarak kadroya katılan Gabriel Paulista'nın Beşiktaş ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Bu sezon Göztepe maçından bu yana forma giymeyen deneyimli futbolcu, siyah-beyazlı formayla 36 maça çıkarken 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

KARİYERİNDE AVRUPA DEVLERİ VAR

34 yaşındaki stoper, kariyerinde Villarreal, Arsenal, Valencia ve Atletico Madrid gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giymişti. Defanstaki sert oyunu, hava toplarındaki etkinliği ve liderlik özellikleriyle tanınan Paulista, Brezilya'da yetiştikten sonra Avrupa futboluna transfer olmuştu.

