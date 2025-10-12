PODCAST CANLI YAYIN

Toprak Razgatlıoğlu ikincilikle şampiyonluk avantajını korudu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK)’nın 11. ayağı olan Portekiz Estoril etabını ikinci sırada tamamladı. Bu sonuçla Red Bull sporcusu Toprak, sezonun son ayağı öncesinde 3. dünya şampiyonluğu için büyük bir avantaj yakaladı.

Giriş Tarihi:
Toprak Razgatlıoğlu ikincilikle şampiyonluk avantajını korudu

Portekiz'deki 4,182 kilometrelik Estoril Pisti'nde koşulan yarışta Toprak, ROKiT BMW Motorrad takımıyla birinci çizgiden start aldı. Yarışın ilk anlarından itibaren Aruba Ducati pilotu Nicolo Bulega ile kıyasıya bir liderlik mücadelesine giren milli sporcu, son turlara kadar zirve için bastırdı. Ancak lastik performansının düşmesiyle birlikte liderliği Bulega'ya kaptıran Toprak, damalı bayrağı ikinci sırada geçti.

Yarışın galibi Bulega olurken, Aruba Ducati'nin diğer sürücüsü Alvaro Bautista üçüncü sırayı aldı.

GENEL KLASMANDA AVANTAJ TOPRAK'TA

Bu sonuçla genel klasmanda Toprak Razgatlıoğlu, toplam 580 puanla liderliğini korudu. En yakın rakibi Nicolo Bulega 541 puanla ikinci sırada yer alırken, Alvaro Bautista ise 292 puanla üçüncü konumda bulunuyor.

2021 ve 2024 yıllarında dünya şampiyonluğuna ulaşan Toprak, 2025 sezonunda da 3. dünya şampiyonluğu için büyük bir adım attı. Sezonun son ayağı öncesinde 39 puanlık fark, milli sporcunun Jerez'e büyük bir moral ve avantajla gitmesini sağladı.

TOPRAK: "İKİNCİLİK DE GÜZEL BİR SONUÇ"

Yarış sonrası açıklamalarda bulunan Toprak Razgatlıoğlu, zorlu bir mücadele verdiğini vurgulayarak; "Bulega ile çok iyi bir mücadele ortaya koyduk. Ancak son turlara yaklaşırken lastiklerimde biraz performans kaybı yaşadım. Buna rağmen ikinci olmak güzel bir sonuç. Takımım çok iyi iş çıkardı, Jerez'de şampiyonluk için tüm gücümüzle savaşacağız." dedi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Deniz üzerine 3. havalimanını Trabzon'a yapacağız! İsrail'e uyarı muhalefete sert tepki...
Ankara'da kritik Türkiye-Suriye zirvesi! 10 Mart mutabakatına uymayan SDG masada | Bakan Fidan'dan toplantı sonrası açıklama: Ana gündem toprak bütünlüğü
CANLI ANLATIM | JD Vance: Esir takası an meselesi! İsrail takas öncesi Filistinli tutuklu ailelerin evine baskın düzenledi | Gazze'ye ilk yardım tırları giriyor
YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi'den bölücülük: "Merkezi olmayan Suriye istiyoruz" | İki farklı Türkiye açıklaması
Fenerbahçe'den sürpriz transfer! 2. Lig'in yıldızı listede
Gazze’de aylar sonra bir ilk! Halk pazar yerinde Hamas sivillerin arasında
Son dakika! Başkan Erdoğan Mısır'a gidiyor! Gazze zirvesine katılacak
Siyonistlerin Arz-ı Mev'ud yalanına karşı tarihi gerçekler: Türkler Filistin'i 8 asır yönetti!
KAR TATİLİ KAPIDA: Meteoroloji'den 24 ile sarı kodlu uyarı, lapa lapa yağacak! Bursa, Trabzon, Rize... 12 Ekim hava durumu
CHP'li ABB'deki konser vurgununda yazışmalar ortaya çıktı! Bütçeye Mansur Yavaş onay verdi
Beyoğlu'nda mahsur kalan kişi Portekizli çıktı! O tünele niçin girdiği öğrenildi
İsrail’den esir takası öncesi Filistinlilere işkence! Hapishanelerdeki zulüm ortaya çıktı
Yılın magazin bombası! Aşkları ortaya çıkmıştı: Bu kez teknede yakalandılar
Evi pislik içinde kalan adamdan Mansur’a sert tepki: Konser yapma, yaşanacak yer yap!
İsrail’den Yahya Sinwar iddiası: 2 yıl sonra “Aksa Tufanı talimatını bulduk” dediler
Pakistan–Afganistan sınırında sıcak temas! Jetler havalandı, 7 bölgede çatışma yaşandı
Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı! Çocukları o geceyi anlattı | Evde gizli geçit var mı?
İş arayanlara maaş devletten! Kime ne kadar ödeniyor? İşsizlik maaşı kaç ay veriliyor?
Spor yazarları Türkiye'nin 6-1'lik Bulgaristan zaferini değerlendirdi! Farkı getiren kramponlar
Kuruluş Orhan’ın Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu: Ezber bozan bir sezon geliyor!