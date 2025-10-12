Toprak Razgatlıoğlu ikincilikle şampiyonluk avantajını korudu

Portekiz'deki 4,182 kilometrelik Estoril Pisti'nde koşulan yarışta Toprak, ROKiT BMW Motorrad takımıyla birinci çizgiden start aldı. Yarışın ilk anlarından itibaren Aruba Ducati pilotu Nicolo Bulega ile kıyasıya bir liderlik mücadelesine giren milli sporcu, son turlara kadar zirve için bastırdı. Ancak lastik performansının düşmesiyle birlikte liderliği Bulega'ya kaptıran Toprak, damalı bayrağı ikinci sırada geçti.

Yarışın galibi Bulega olurken, Aruba Ducati'nin diğer sürücüsü Alvaro Bautista üçüncü sırayı aldı.

GENEL KLASMANDA AVANTAJ TOPRAK'TA

Bu sonuçla genel klasmanda Toprak Razgatlıoğlu, toplam 580 puanla liderliğini korudu. En yakın rakibi Nicolo Bulega 541 puanla ikinci sırada yer alırken, Alvaro Bautista ise 292 puanla üçüncü konumda bulunuyor.

2021 ve 2024 yıllarında dünya şampiyonluğuna ulaşan Toprak, 2025 sezonunda da 3. dünya şampiyonluğu için büyük bir adım attı. Sezonun son ayağı öncesinde 39 puanlık fark, milli sporcunun Jerez'e büyük bir moral ve avantajla gitmesini sağladı.

TOPRAK: "İKİNCİLİK DE GÜZEL BİR SONUÇ"

Yarış sonrası açıklamalarda bulunan Toprak Razgatlıoğlu, zorlu bir mücadele verdiğini vurgulayarak; "Bulega ile çok iyi bir mücadele ortaya koyduk. Ancak son turlara yaklaşırken lastiklerimde biraz performans kaybı yaşadım. Buna rağmen ikinci olmak güzel bir sonuç. Takımım çok iyi iş çıkardı, Jerez'de şampiyonluk için tüm gücümüzle savaşacağız." dedi.