Spor yazarları Türkiye'nin 6-1'lik Bulgaristan zaferini değerlendirdi! Farkı getiren kramponlar

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası elemelerinde Bulgaristan'ı 6-1 yenerek puanını 6'ya yükseltti ve averaj konusunda da İspanya karşısında yaşadığı olumsuz tabloyu lehine çevirmeyi başardı.
Bizim Çocuklar, bir sonraki maçında salı akşamı Gürcistan ile Kocaeli'de karşı karşıya gelecek. Bulgaristan ve İspanya randevuları da turnuva için kaderimizi belirleyecek.
Maça etkili başlayan ay-yıldızlı ekip, 11. dakikada Arda Güler'in muhteşem golüyle öne geçti. Kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun nefis pasıyla buluşan Real Madrid'in genç yıldızı, ceza sahasına girer girmez şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.
Ancak üstünlük kısa sürdü. 13. dakikada savunmamızın yaşadığı şanssız an sonrası Radoslav Kirilov skoru eşitledi: 1-1. İlk yarı bu skorla sona erdi.
Soyunma odasından bambaşka dönen Türkiye, ikinci yarıda Bulgaristan'a adeta nefes aldırmadı. Dakika 49'da Victor Popov, kendi kalesine gönderdiği talihsiz top sonrası millilerimizi yeniden öne geçirdi: 1-2.
Sadece iki dakika sonra Kenan Yıldız, ceza sahasında mükemmel bir vuruşla farkı ikiye çıkardı: 1-3. Genç yıldız, 56. dakikada da bir kez daha sahneye çıkarak klas bir golle skoru 1-4 yaptı.
Karşılaşmanın 65. dakikasında Arda Güler'in kullandığı ortada Zeki Çelik, kafayla topu filelere göndererek farkı dörde çıkardı: 1-5.
Uzatma dakikalarında sahneye çıkan İrfan Can Kahveci, direk dibine yerden yaptığı etkili vuruşla maçın skorunu belirledi: 1-6
Karşılaşmanın ardından spor yazarları, milli takımı değerlendirdi.
İLKER YAĞCIOĞLU: GÜCÜMÜZÜ GÖSTERDİK
Dün akşam Sofya'da maça çok iyi başladık.
11. dakikada harika bir set hücumu sonrası gelen golle de öne geçtik. Hakan'ın defans arkasına koşan Arda'yı düşünmesi, Arda'nın rakipten kurtulması ve sonrasında gelen gol birinci sınıftı.
Fakat hemen sonrasında büyük bir şanssızlık sonrası yediğimiz gol moralleri bozdu. İlk devrenin son 10 dakikasına kadar bu bocalama devam etti. Çok yetenekli bir takıma sahibiz. Çok önemli oyuncularımız var. Ama yediğimiz gollerden sonra oyunumuzun bu kadar etkilenmemesi lazım.
İkinci yarının başında baskıyla başladık. Daha hızlı oynadık.
Kalitemizi sahaya yansıttık ve 7 dakikada attığımız gollerle maçı kopardık. Kenan'ın bireysel yetenekleriyle attığı ikinci gol, gerçekten harikaydı. Arda'nın Kenan'ın ve özellikle Hakan Çalhanoğlu'nun iyi oyunlarıyla farka gittik ve istediğmiz 3 puanı aldık. Can Uzun'un oynadığı sürece yaptığı iyi işler gelecek adına milli takımımız için son derece olumluydu. Ferdi Kadıoğlu'nu izlemeyi özlemişiz. Onun da takıma dönmesi millilerimize güç kattı.
Şimdi Gürcistan ile salı akşamı final maçını oynayacağız.
O maçtan alacağımız 3 puan, bizi grup ikincisi yapmaya yeter. Bunu başarabilecek güçteyiz. Şunu unutmamak lazım ki Bulgaristan'dan daha iyi bir takıma karşı oynayacağız.