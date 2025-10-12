PODCAST CANLI YAYIN

Eyüpspor'da hedef Emre Belözoğlu

Sezona Selçuk Şahin yönetiminde başlayan İstanbul temsilcisi, Kocaelispor karşısında alınan mağlubiyetin ardından genç teknik adamla yollarını ayırmıştı. Boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayışlarını hızlandıran Eyüpspor, son olarak Antalyaspor’u çalıştıran Emre Belözoğlu ile temasa geçti.

Eyüpspor yönetimi cumartesi günü Belözoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi ve resmi teklifini sundu. Deneyimli çalıştırıcının henüz net bir karar vermediği öğrenildi.

BELÖZOĞLU'NUN KARARI BEKLENİYOR

Eyüpspor cephesi, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu'nun yanıtını bekliyor. Yönetim, genç teknik adamın olumlu dönüş yapması halinde sözleşme süreci için adım atacak.

ANTALYASPOR DÖNEMİ KISA SÜRMÜŞTÜ

Sezon başında Antalyaspor'un başına geçen Emre Belözoğlu, ligdeki istikrarsız sonuçların ardından Rizespor maçının ardından görevinden ayrılmıştı.

Belözoğlu'nun ayrılığı sonrası kırmızı beyazlılar, Erol Bulut ile anlaşmaya varmıştı.

