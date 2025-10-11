Toprak Razgatlıoğlu yine podyumun zirvesinde

ROKiT BMW Motorrad takımıyla yarışa pole pozisyonundan başlayan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, baştan sona kadar üstün bir performans sergiledi.

İtalyan Nicolo Bulega ile uzun süre süren çekişmenin ardından son turlarda farkı açan milli pilot, damalı bayrağı Bulega'nın 1.948 saniye önünde geçti. Bu sonuçla Toprak, sezonun 20. galibiyetini elde etti.

ESTORİL'DE İSTİKLAL MARŞI YANKILANDI

Yarışın ardından podyumun en üst basamağına çıkan "El Turco" Toprak Razgatlıoğlu, Estoril'de bir kez daha İstiklal Marşı'nı dinletti. Zafer turunu Türk bayrağıyla atan Toprak, büyük alkış topladı.

Estoril'deki ilk yarışta 2. Nicolo Bulega (Aruba Ducati) ve 3. Alvaro Bautista (Aruba Ducati) olarak sıralandı.

GENEL KLASMANDA BÜYÜK AVANTAJ

Bu sonuçla Toprak Razgatlıoğlu 548 puanla liderliğini sürdürürken, Bulega 507 puanla ikinci, Danilo Petrucci ise 284 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Şampiyonada artık yalnızca bir etap kaldı ve Toprak, sezonun bitimine bir yarış kala şampiyonluk için dev bir adım attı.

Bahattin Sofuoğlu ilk yarışı 18. sırada bitirdi

Bir diğer milli sporcu Bahattin Sofuoğlu, Yamaha Motoxracing takımıyla yarıştığı Estoril etabının ilk yarışını 18. sırada tamamladı.

SIRADAKİ YARIŞ YARIN

2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda hafta sonunun ikinci yarışı, yarın TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek.

Tüm gözler, Toprak Razgatlıoğlu'nun şampiyonluk turuna çıkıp çıkamayacağında olacak.