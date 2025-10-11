PODCAST CANLI YAYIN

Toprak Razgatlıoğlu yine podyumun zirvesinde

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK)’nın 11. ayağında Portekiz’in Estoril Pisti’nde yapılan ilk yarışı birinci sırada tamamladı. Bu zaferle genel klasmanda 548 puana ulaşan Toprak, en yakın rakibi Nicolo Bulega ile farkı 41 puana çıkararak şampiyonluk için büyük avantaj yakaladı.

Giriş Tarihi:
Toprak Razgatlıoğlu yine podyumun zirvesinde

ROKiT BMW Motorrad takımıyla yarışa pole pozisyonundan başlayan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, baştan sona kadar üstün bir performans sergiledi.

İtalyan Nicolo Bulega ile uzun süre süren çekişmenin ardından son turlarda farkı açan milli pilot, damalı bayrağı Bulega'nın 1.948 saniye önünde geçti. Bu sonuçla Toprak, sezonun 20. galibiyetini elde etti.

ESTORİL'DE İSTİKLAL MARŞI YANKILANDI

Yarışın ardından podyumun en üst basamağına çıkan "El Turco" Toprak Razgatlıoğlu, Estoril'de bir kez daha İstiklal Marşı'nı dinletti. Zafer turunu Türk bayrağıyla atan Toprak, büyük alkış topladı.

Estoril'deki ilk yarışta 2. Nicolo Bulega (Aruba Ducati) ve 3. Alvaro Bautista (Aruba Ducati) olarak sıralandı.

GENEL KLASMANDA BÜYÜK AVANTAJ

Bu sonuçla Toprak Razgatlıoğlu 548 puanla liderliğini sürdürürken, Bulega 507 puanla ikinci, Danilo Petrucci ise 284 puanla üçüncü sırada yer aldı.
Şampiyonada artık yalnızca bir etap kaldı ve Toprak, sezonun bitimine bir yarış kala şampiyonluk için dev bir adım attı.

Bahattin Sofuoğlu ilk yarışı 18. sırada bitirdi

Bir diğer milli sporcu Bahattin Sofuoğlu, Yamaha Motoxracing takımıyla yarıştığı Estoril etabının ilk yarışını 18. sırada tamamladı.

SIRADAKİ YARIŞ YARIN

2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda hafta sonunun ikinci yarışı, yarın TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek.
Tüm gözler, Toprak Razgatlıoğlu'nun şampiyonluk turuna çıkıp çıkamayacağında olacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Gazze'ye önce ben gideceğim sonra siz
Avukat Serdar Öktem cinayetinde flaş gelişme: Şüphelilerin hücre evinden ayrıldığı görüntüler ortaya çıktı!
Aynadaki Yabancı
Başkan Erdoğan baba ocağında: Önce komşularla sohbet sonra Ayder Yaylası
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yıldız futbolcu için transfer savaşı!
Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’in Jeffrey Epstein’la yaptığı gizli görüşme yıllar sonra ortaya çıktı!
Galatasaray'ın orta sahası alev alacak! Yeni yıldız Süper Lig'den
Mehmetçik Gazze'ye gidecek mi? İşte kurulacak iki "güç" ve Türkiye'nin rolü
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'e konuştu: Türkiye Cumhuriyeti devleti burada kalacaktır | "Erdoğan sahip çıktı" mesajı
Çocuk suçlarıyla ilgili yeni yasayı TAKVİM açıklıyor! Çeteler yandı | İşte yeni "Minguzzi" yasası
CANLI | Ateşkes yürürlükte! İsrail çekildi Gazze'ye dönüş başladı | Lübnan'a saldırı
Siyonistlerden Türk savunma sanayisi itirafı | Bölgesel güvenlik dinamiklerini baştan yazacak yerli ve milli güç!
Sergen Yalçın gecelerde! Araçta kucak kucağa görüntüler | İşte futbolcuların çok konuşulan aşkları...
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu "Don Vito" Abdullah Alp Üstün ve Hasan Lala yakalandı! Türkiye'ye getirildiler
CHP Adanalıyı canından bezdirdi! Belediyenin toplayamadığı çöpler vatandaşı isyan ettirdi!
Resmen başladı! İşletmelerde zorunlu olacak: Fiyat etiketi...
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi: Savcılıktan İçişleri Bakanlığına başvuru
6 İL SARI ALARM LİSTESİNDE: Meteoroloji peş peşe uyardı! Şemsiyeleri sıkı tutun
Cehennem Necati (Necati Arabacı) soruşturmasında yeni deliller ortaya çıktı: 3 eğlence mekanına çökmüş!
Kuruluş Orhan’ın Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu: Ezber bozan bir sezon geliyor!