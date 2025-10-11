PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye'nin ilk 11'i belli oldu

2026 Dünya Kupası'na katılmak isteyen A Milli Takımımız, üçüncü maçında Bulgaristan'a konuk oluyor. Bizim Çocuklar, İspanya mağlubiyetinin ardından kazanarak hem bu yenilgiyi telafi etmek hem de gruptaki iddiasını sürdürmek amacında. teknik direktör Vincenzo Montella kararını verdi ve millilerin ilk 11'i belli oldu. Bulgaristan - Türkiye maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Türkiye, Dünya Kupası elemelerinde Bulgaristan ile karşılaşıyor.

İLK 11'LER

Bulgaristan:

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Abdülkerim Bardakcı, Oğuz Aydın, Ferdi Kadıoğlu

GODINHO YÖNETİYOR

Zorlu karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho düdük çalıyor. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida üstlenirken, dördüncü hakem olarak Miguel Nogueira görev yapıyor.

MİLLİLER 3. SIRADA

Türkiye, E Grubu'nda oynadığı iki maç sonunda 3 puanla üçüncü sırada. Gürcistan ile aynı puanda bulunan milliler, averaj farkıyla rakibinin gerisinde bulunuyor. Bulgaristan ise ilk iki maçında puan alamadı ve son basamakta.

Ay-yıldızlı ekip, ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 yenmiş, Konya'da ise güçlü rakibi İspanya'ya 6-0 mağlup olmuştu. Bulgaristan ise evinde İspanya'ya, deplasmanda Gürcistan'a 3-0 kaybetti. Gruptaki diğer maçta İspanya, Gürcistan'ı konuk edecek.

TEK EKSİK BARIŞ ALPER YILMAZ

A Milli Takım'da Bulgaristan maçı öncesinde tek eksik Barış Alper Yılmaz. Gürcistan maçında kırmızı kart gören genç futbolcu, bu karşılaşmada forma giyemiyor. İspanya maçında da cezalı olan Barış Alper'in cezası Bulgaristan maçıyla sona erecek ve bir sonraki karşılaşmada takıma dönecek.

İLK MAÇINDA RAKİP TÜRKİYE

Gruptaki ikinci maçını kaybeden Bulgaristan'da Ilian Iliev'in yerine getirilen Dimitrov, son yedi yıldır ülkesinin Ümit Milli Takımı'nı çalıştırıyordu. Yeni hoca, milli takımıyla ilk maçına Türkiye karşısında çıkıyor.

İLK KEZ DÜNYA KUPASI ELEMELERİNDE

Türkiye ile Bulgaristan A Milli Takımları tarihlerinde 24. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke arasındaki ilk maç 4 Nisan 1925'te Taksim Stadı'nda oynanmış ve Türkiye mücadeleyi 2-1 kazanmıştı.

Geride kalan 23 maçta milliler 7 galibiyet, Bulgaristan 10 galibiyet aldı. Altı karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Türkiye bu maçlarda 36 gol atarken, kalesinde 43 gol gördü.

Ay-yıldızlılar, Bulgaristan karşısındaki en farklı galibiyetini 2015 yılında İstanbul'da 4-0'lık skorla elde etti. Bulgaristan ise 1931 ve 1974 yıllarında Türkiye'yi 5-1'lik sonuçlarla mağlup etti. İki ülke, Dünya Kupası elemelerinde ise ilk kez kozlarını paylaşıyor.

A MİLLİ TAKIMIN KADROSU

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Berke Özer (Lille), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (Roma)
Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus)

BULGARİSTAN'IN KADROSU

Kaleci: Dimitar Mitov (Aberdeen), Svetoslav Vutsov (Levski Sofya), Dimitar Sheytanov (CSKA)
Defans: Petko Hristov (Spezia), Atanas Chernev (Estrela da Amadora), Rosen Bozhinov (Royal Antwerp), Emil Tsenov (Orenburg), Christian Petrov (Heerenveen), Viktor Popov (Korona Kielce), Dimitar Velkovski (Arda Kardzhali), Ivan Turitsov (CSKA Sofya)
Orta saha: Andrian Kraev (Hapoel Tel Aviv), Ilia Gruev (Leeds United), Stanislav Shopov (Osijek), Filip Krastev (Oxford United), Marin Petkov (Levski Sofya), Ivaylo Chochev (Ludogorets), Kristian Stoyanov (Slavia Sofya)
Forvet: Kiril Despodov (PAOK), Zdravko Dimitrov (Bodrum FK), Lukas Petkov (Elversberg), Vladimir Nikolov (Korona Kielce), Martin Minchev (Cracovia), Radoslav Kirilov (Levski Sofya)

