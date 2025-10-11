Zorlu karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho düdük çalıyor. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida üstlenirken, dördüncü hakem olarak Miguel Nogueira görev yapıyor.

Ay-yıldızlı ekip, ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 yenmiş, Konya'da ise güçlü rakibi İspanya'ya 6-0 mağlup olmuştu. Bulgaristan ise evinde İspanya'ya, deplasmanda Gürcistan'a 3-0 kaybetti. Gruptaki diğer maçta İspanya, Gürcistan'ı konuk edecek.

Türkiye , E Grubu'nda oynadığı iki maç sonunda 3 puanla üçüncü sırada. Gürcistan ile aynı puanda bulunan milliler, averaj farkıyla rakibinin gerisinde bulunuyor. Bulgaristan ise ilk iki maçında puan alamadı ve son basamakta.

A Milli Takım'da Bulgaristan maçı öncesinde tek eksik Barış Alper Yılmaz. Gürcistan maçında kırmızı kart gören genç futbolcu, bu karşılaşmada forma giyemiyor. İspanya maçında da cezalı olan Barış Alper'in cezası Bulgaristan maçıyla sona erecek ve bir sonraki karşılaşmada takıma dönecek.

Gruptaki ikinci maçını kaybeden Bulgaristan 'da Ilian Iliev'in yerine getirilen Dimitrov, son yedi yıldır ülkesinin Ümit Milli Takımı'nı çalıştırıyordu. Yeni hoca, milli takımıyla ilk maçına Türkiye karşısında çıkıyor.

Türkiye bir sonraki maçında Gürcistan ile karşılaşacak (AA)

İLK KEZ DÜNYA KUPASI ELEMELERİNDE

Türkiye ile Bulgaristan A Milli Takımları tarihlerinde 24. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke arasındaki ilk maç 4 Nisan 1925'te Taksim Stadı'nda oynanmış ve Türkiye mücadeleyi 2-1 kazanmıştı.



Geride kalan 23 maçta milliler 7 galibiyet, Bulgaristan 10 galibiyet aldı. Altı karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Türkiye bu maçlarda 36 gol atarken, kalesinde 43 gol gördü.

Ay-yıldızlılar, Bulgaristan karşısındaki en farklı galibiyetini 2015 yılında İstanbul'da 4-0'lık skorla elde etti. Bulgaristan ise 1931 ve 1974 yıllarında Türkiye'yi 5-1'lik sonuçlarla mağlup etti. İki ülke, Dünya Kupası elemelerinde ise ilk kez kozlarını paylaşıyor.