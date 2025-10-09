Hakan Çalhanoğlu milli takımda dalya peşinde

Hakan Çalhanoğlu (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

ÜÇ AVRUPA ŞAMPİYONASI TECRÜBESİ

Hakan Çalhanoğlu, milli formayla 2016, 2020 ve 2024 Avrupa Şampiyonası finallerinde yer aldı. 2016'da Fransa'daki turnuvada Hırvatistan, İspanya ve Çekya ile oynayan Türkiye, 3 puanla gruptan çıkamadı. EURO 2020'de İtalya, Galler ve İsviçre karşısında puan alamayan milliler erken elendi. EURO 2024'te ise tarih yazan A Milli Takım, Portekiz, Gürcistan ve Çekya'nın bulunduğu gruptan çıkarak çeyrek finale yükseldi ve Hollanda'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.