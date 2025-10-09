Hakan Çalhanoğlu milli takımda dalya peşinde

Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım formasını ilk kez 6 Eylül 2013'te Andorra karşısında giydi. Fatih Terim yönetimindeki Türkiye, 2014 Dünya Kupası Elemeleri'nde Kayseri'de oynanan maçı 5-0 kazanmış, genç Hakan da 82. dakikada Gökhan Töre'nin yerine oyuna dahil olmuştu.
Aradan geçen 12 yılda milli formayı 99 kez terleten Hakan, Bulgaristan maçıyla "dalya" demeye hazırlanıyor.
99 MAÇTA 21 GOL
Inter formasıyla Serie A'da da müthiş bir performans sergileyen Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım kariyerinde 99 maçta 21 gole imza attı. İlk golünü 31 Mart 2015'te Lüksemburg'a karşı atan Hakan, son golünü 23 Mart 2025'te Macaristan deplasmanında kaydetti.
Gol attığı ülkeler arasında Çekya (3), Avusturya (2), Lüksemburg (2), Bulgaristan (2), Hırvatistan, İngiltere, Macaristan, İzlanda, Litvanya, Cebelitarık, Letonya, Hollanda, Sırbistan, Arnavutluk, İsveç ve Ukrayna bulunuyor.
Milli forma altında Cenk Tosun ve Lefter Küçükandonyadis'le aynı gol sayısına ulaşan Hakan, "Bir gol daha atarsa 22 golü bulunan Tuncay Şanlı'yı yakalayarak, A Milli Takım tarihinin en golcü 3. futbolcusu olacak."
MİLLİ FORMA ALTINDA 51 GALİBİYET
Türkiye, Hakan'ın oynadığı 99 maçta 51 galibiyet elde etti. Bu karşılaşmaların 73'ü resmi, 26'sı özel statüdeydi. Ay-yıldızlı ekip, kalan maçlarda 29 yenilgi ve 19 beraberlik aldı.
ARDA TURAN'I YAKALAYACAK
Bulgaristan karşısında forma giymesi halinde Hakan Çalhanoğlu, 100 maçla bu alanda 5. sırada yer alan Arda Turan'ı yakalayacak. Hakan'ın önünde 101 maçla Emre Belözoğlu, 102 maçla Bülent Korkmaz, 109 maçla Hakan Şükür ve 120 maçla rekorun sahibi Rüştü Reçber bulunuyor.