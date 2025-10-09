Hakan Çalhanoğlu milli takımda dalya peşinde

PODCAST CANLI YAYIN

A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Türkiye’nin 10 Ekim Cuma günü Bulgaristan ile oynayacağı 2026 Dünya Kupası Eleme maçıyla milli formayı 100. kez giyebilir. Bu karşılaşmada forma giymesi halinde Hakan, Türk futbol tarihinde A Milli forma ile dalya diyen 6. futbolcu olacak.

Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım formasını ilk kez 6 Eylül 2013'te Andorra karşısında giydi. Fatih Terim yönetimindeki Türkiye, 2014 Dünya Kupası Elemeleri'nde Kayseri'de oynanan maçı 5-0 kazanmış, genç Hakan da 82. dakikada Gökhan Töre'nin yerine oyuna dahil olmuştu.

Aradan geçen 12 yılda milli formayı 99 kez terleten Hakan, Bulgaristan maçıyla "dalya" demeye hazırlanıyor.

99 MAÇTA 21 GOL

Inter formasıyla Serie A'da da müthiş bir performans sergileyen Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım kariyerinde 99 maçta 21 gole imza attı. İlk golünü 31 Mart 2015'te Lüksemburg'a karşı atan Hakan, son golünü 23 Mart 2025'te Macaristan deplasmanında kaydetti.

Gol attığı ülkeler arasında Çekya (3), Avusturya (2), Lüksemburg (2), Bulgaristan (2), Hırvatistan, İngiltere, Macaristan, İzlanda, Litvanya, Cebelitarık, Letonya, Hollanda, Sırbistan, Arnavutluk, İsveç ve Ukrayna bulunuyor.

Milli forma altında Cenk Tosun ve Lefter Küçükandonyadis'le aynı gol sayısına ulaşan Hakan, "Bir gol daha atarsa 22 golü bulunan Tuncay Şanlı'yı yakalayarak, A Milli Takım tarihinin en golcü 3. futbolcusu olacak."

MİLLİ FORMA ALTINDA 51 GALİBİYET

Türkiye, Hakan'ın oynadığı 99 maçta 51 galibiyet elde etti. Bu karşılaşmaların 73'ü resmi, 26'sı özel statüdeydi. Ay-yıldızlı ekip, kalan maçlarda 29 yenilgi ve 19 beraberlik aldı.

ARDA TURAN'I YAKALAYACAK

Bulgaristan karşısında forma giymesi halinde Hakan Çalhanoğlu, 100 maçla bu alanda 5. sırada yer alan Arda Turan'ı yakalayacak. Hakan'ın önünde 101 maçla Emre Belözoğlu, 102 maçla Bülent Korkmaz, 109 maçla Hakan Şükür ve 120 maçla rekorun sahibi Rüştü Reçber bulunuyor.

ÜÇ AVRUPA ŞAMPİYONASI TECRÜBESİ

Hakan Çalhanoğlu, milli formayla 2016, 2020 ve 2024 Avrupa Şampiyonası finallerinde yer aldı. 2016'da Fransa'daki turnuvada Hırvatistan, İspanya ve Çekya ile oynayan Türkiye, 3 puanla gruptan çıkamadı. EURO 2020'de İtalya, Galler ve İsviçre karşısında puan alamayan milliler erken elendi. EURO 2024'te ise tarih yazan A Milli Takım, Portekiz, Gürcistan ve Çekya'nın bulunduğu gruptan çıkarak çeyrek finale yükseldi ve Hollanda'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

KADRONUN EN TECRÜBELİSİ

Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan ve Gürcistan maçları öncesinde açıklanan kadroda, 99 maçla en fazla A Milli formayı giyen isim konumunda. Onu 58 maçla Çağlar Söyüncü, 57 maçla Merih Demiral ve 55 maçla Zeki Çelik takip ediyor.

Kadroda yer alan diğer oyuncuların milli forma sayıları şöyle:
Kerem Aktürkoğlu (46), Orkun Kökçü (43), İrfan Can Kahveci (42), Mert Müldür (38), Mert Günok (37), Uğurcan Çakır (33), Barış Alper Yılmaz (29), İsmail Yüksek (28), Ferdi Kadıoğlu (24), Salih Özcan (24), Arda Güler (23), Kenan Yıldız (23), Abdülkerim Bardakcı (21), Eren Elmalı (19), Yunus Akgün (16), Samet Akaydin (14), Altay Bayındır (10), Oğuz Aydın (6), Can Uzun (3), Deniz Gül (3), Berke Özer (2) ve Yusuf Akçiçek (2).

Atakan Karazor ise henüz A Milli formayla sahaya çıkmadı.

