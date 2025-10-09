Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Kızılyıldız basketbol maçı canlı nereden izlenir?

Sarı-lacivertliler yeni sezona bir galibiyet ve bir mağlubiyetle başlarken, taraftarının desteğiyle çıkacağı bu kritik karşılaşmada galibiyet sayısını artırmak istiyor. Basketbolseverler ise "Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının yanıtını merak ediyor. İşte maç bilgisi…