Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Kızılyıldız basketbol maçı canlı nereden izlenir?

Sarı-lacivertliler yeni sezona bir galibiyet ve bir mağlubiyetle başlarken, taraftarının desteğiyle çıkacağı bu kritik karşılaşmada galibiyet sayısını artırmak istiyor. Basketbolseverler ise "Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının yanıtını merak ediyor. İşte maç bilgisi…
Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı saat kaçta?
Basketbol tutkunlarının heyecanla beklediği karşılaşma, 10 Ekim 2025 Cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek. Sarı-lacivertliler, taraftarının önünde zorlu rakibini ağırlayacağı bu önemli maça saat 20.45'te başlayacak.
Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı canlı nereden izlenir?
Dev karşılaşma, İstanbul'da bulunan Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda basketbolseverleri bir araya getirecek. EuroLeague'de büyük çekişmeye sahne olması beklenen mücadele, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.