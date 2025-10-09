PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Kızılyıldız basketbol maçı canlı nereden izlenir?

EuroLeague’de heyecan üçüncü hafta maçlarıyla sürüyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, güçlü Sırp ekibi Kızılyıldız’ı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda konuk etmeye hazırlanıyor. Peki Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri…

Sarı-lacivertliler yeni sezona bir galibiyet ve bir mağlubiyetle başlarken, taraftarının desteğiyle çıkacağı bu kritik karşılaşmada galibiyet sayısını artırmak istiyor. Basketbolseverler ise "Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının yanıtını merak ediyor. İşte maç bilgisi…

Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı saat kaçta?

Basketbol tutkunlarının heyecanla beklediği karşılaşma, 10 Ekim 2025 Cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek. Sarı-lacivertliler, taraftarının önünde zorlu rakibini ağırlayacağı bu önemli maça saat 20.45'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı canlı nereden izlenir?

Dev karşılaşma, İstanbul'da bulunan Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda basketbolseverleri bir araya getirecek. EuroLeague'de büyük çekişmeye sahne olması beklenen mücadele, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Geçtiğimiz sezonun Avrupa şampiyonu Fenerbahçe Beko, yeni sezona etkileyici bir başlangıç yaptı. İlk hafta mücadelesinde Fransa temsilcisi Paris Basketbol'u 96-77'lik skorla mağlup eden sarı-lacivertliler, ikinci haftada ise deplasmanda Zalgiris Kaunas'a 84-81 yenilerek ilk mağlubiyetini aldı. Şimdi gözler, sezonun üçüncü sınavı olan Kızılyıldız karşılaşmasına çevrildi.

