Ernest Muçi görüşme odasına! Trabzonspor'da Fatih Tekke devreye girdi

Trabzonspor’un transfer döneminin son günlerinde Beşiktaş’tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ernest Muçi, bordo-mavili formayla şu ana kadar beklentileri karşılayamadı. Performans düşüklüğüyle dikkat çeken Arnavut futbolcu için teknik direktör Fatih Tekke harekete geçti.

Transferin son günlerinde iddialı bir şekilde takıma katılan Muçi, Trabzonspor'a imza atarken teknik direktör Fatih Tekke'ye "Beşiktaş'ta kendi bölgemde neredeyse hiç oynayamadım. 10 numarada görev yaparsam, karşılığını fazlasıyla vereceğim. Kendime güveniyorum." sözleriyle özgüvenini göstermişti. Ancak bu çıkış, sahadaki performansa yansımadı.

BEKLENTİLERİN GERİSİNDE KALDI

Fenerbahçe ve Gaziantep maçlarında ilk 11'de sahaya çıkan 24 yaşındaki futbolcu, hücum organizasyonlarında etkisiz kaldı. Teknik heyet, özellikle topsuz oyunda ve savunma katkısında da eksikleri olduğunu tespit etti. Bu nedenle son iki maçta yedek kulübesine çekildi.

TEKKE'DEN "MİLLİ ARA" HAMLESİ

Teknik direktör Fatih Tekke, milli arayı oyuncusuyla birebir ilgilenmek için değerlendirecek. Başarılı çalıştırıcının, Muçi ile özel bir toplantı yaparak hem mental hem de fiziksel olarak toparlanmasını hedeflediği öğrenildi.

Tekke'nin, Arnavut oyuncuya güvenini koruduğu ve "Seni bu takıma inandığım için istedim. Kendini toparlarsan, formayı yeniden alırsın." diyerek moral vereceği ifade ediliyor.

MUÇİ'DEN YENİ BAŞLANGIÇ BEKLENTİSİ

Trabzonspor cephesi, milli aranın ardından başlayacak yoğun fikstürde Muçi'nin yeniden çıkışa geçmesini istiyor. Fatih Tekke'nin sistemi içinde 10 numara pozisyonunda görev alması beklenen Arnavut yıldızın, bu dönemi kendini yeniden kanıtlamak için fırsata çevirmesi bekleniyor.

