Ernest Muçi görüşme odasına! Trabzonspor'da Fatih Tekke devreye girdi

Transferin son günlerinde iddialı bir şekilde takıma katılan Muçi, Trabzonspor 'a imza atarken teknik direktör Fatih Tekke 'ye "Beşiktaş'ta kendi bölgemde neredeyse hiç oynayamadım. 10 numarada görev yaparsam, karşılığını fazlasıyla vereceğim. Kendime güveniyorum." sözleriyle özgüvenini göstermişti. Ancak bu çıkış, sahadaki performansa yansımadı.

Fenerbahçe ve Gaziantep maçlarında ilk 11'de sahaya çıkan 24 yaşındaki futbolcu, hücum organizasyonlarında etkisiz kaldı. Teknik heyet, özellikle topsuz oyunda ve savunma katkısında da eksikleri olduğunu tespit etti. Bu nedenle son iki maçta yedek kulübesine çekildi.

Fatih Tekke (AA)

TEKKE'DEN "MİLLİ ARA" HAMLESİ

Teknik direktör Fatih Tekke, milli arayı oyuncusuyla birebir ilgilenmek için değerlendirecek. Başarılı çalıştırıcının, Muçi ile özel bir toplantı yaparak hem mental hem de fiziksel olarak toparlanmasını hedeflediği öğrenildi.

Tekke'nin, Arnavut oyuncuya güvenini koruduğu ve "Seni bu takıma inandığım için istedim. Kendini toparlarsan, formayı yeniden alırsın." diyerek moral vereceği ifade ediliyor.