Trabzonspor'da Fatih Tekke etkisi! Hücum verileriyle fark yarattı

Fatih Tekke (AA) GERİDEN OYUN KURARAK DA ATTI! Fatih Tekke'nin ekibi, bu sezon geriden oyun kurarak en fazla gol atan takım unvanına da sahip. Trabzonspor, 3 golünü geriden oyun kurulumuyla buldu. Ayrıca takım; maç başına 11.4 isabetli şut, %84 pas yüzdesi ve %53 ikili mücadele başarısı ile de ligin en iyi üç takımı arasında yer alıyor.

Trabzonspor, son maçında Kayserispor'u 4-0 yendi (AA) EN GENÇ KADRO VE DİSİPLİNLİ OYUN Fatih Tekke'nin Trabzonspor'u hem yarışan hem de gelişen bir takım kimliği sergiliyor. 25 yaş ortalamasıyla ligin en genç kadrosuna sahip Bordo-Mavililer, oyun disiplini ve kolektif yapısıyla öne çıkıyor. Takımda Savic, Onuachu ve Onana, Fatih Tekke'nin saha içindeki liderleri olarak öne çıkıyor.

Tecrübeli isimler, genç kadronun enerjisini tecrübeyle birleştirerek dengeli bir yapı oluşturdu.