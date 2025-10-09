PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor'da Fatih Tekke etkisi! Hücum verileriyle fark yarattı

Trabzonspor, 2025-2026 sezonuna adeta fırtına gibi girdi. Fatih Tekke yönetiminde yükselişe geçen Bordo-Mavili ekip, 17 puanla ikinci sıraya yerleşerek şampiyonluktan sonraki en iyi lig başlangıcına imza attı. İstatistiklerde de fark yaratan Karadeniz ekibi, hem hücumda hem savunmada Süper Lig’in en verimli takımlarından biri konumunda.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trabzonspor'da Fatih Tekke etkisi! Hücum verileriyle fark yarattı

Geçtiğimiz sezonun Mart ayında takımı küme düşme hattının 5 puan üzerinde devralan Fatih Tekke, kısa sürede önemli bir dönüşüm gerçekleştirdi. Takımını yeniden şampiyonluk yarışına sokan genç teknik adam, bu sezon Trabzonspor'u milli araya zirve yarışında sokmayı başardı.

Fatih Tekke (AA)Fatih Tekke (AA)

Geçtiğimiz sezonun Mart ayında takımı küme düşme hattının 5 puan üzerinde devralan Fatih Tekke, kısa sürede önemli bir dönüşüm gerçekleştirdi.
Takımını yeniden şampiyonluk yarışına sokan genç teknik adam, bu sezon Trabzonspor'u milli araya zirve yarışında sokmayı başardı.

Son iki maçında rakip filelere 8 gol (4+4) gönderen Fırtına, hücum gücüyle dikkat çekti.

Trabzonspor, 17 puanla ikinci sırada yer alıyor (AA)Trabzonspor, 17 puanla ikinci sırada yer alıyor (AA)

SET HÜCUMLARINDA LİDER

Trabzonspor, istatistiklerde de fark yaratıyor. Set hücumlarını şutla bitirme oranında 7.88 ortalamayla ligin zirvesinde yer alan Bordo-Mavililer,top kaybından sonra 5 saniye içinde topu geri kazanma konusunda da Süper Lig'in en iyi takımı konumunda.

Ayrıca rakip sahada araya girme ve başarılı defansif aksiyonlar alanında da ilk 3'te bulunuyor.

Fatih Tekke (AA)Fatih Tekke (AA)

GERİDEN OYUN KURARAK DA ATTI!

Fatih Tekke'nin ekibi, bu sezon geriden oyun kurarak en fazla gol atan takım unvanına da sahip. Trabzonspor, 3 golünü geriden oyun kurulumuyla buldu. Ayrıca takım; maç başına 11.4 isabetli şut, %84 pas yüzdesi ve %53 ikili mücadele başarısı ile de ligin en iyi üç takımı arasında yer alıyor.

Trabzonspor, son maçında Kayserispor'u 4-0 yendi (AA)Trabzonspor, son maçında Kayserispor'u 4-0 yendi (AA)

EN GENÇ KADRO VE DİSİPLİNLİ OYUN

Fatih Tekke'nin Trabzonspor'u hem yarışan hem de gelişen bir takım kimliği sergiliyor. 25 yaş ortalamasıyla ligin en genç kadrosuna sahip Bordo-Mavililer, oyun disiplini ve kolektif yapısıyla öne çıkıyor. Takımda Savic, Onuachu ve Onana, Fatih Tekke'nin saha içindeki liderleri olarak öne çıkıyor.
Tecrübeli isimler, genç kadronun enerjisini tecrübeyle birleştirerek dengeli bir yapı oluşturdu.

Trabzonspor, milli aranın ardından Rizespor ile karşılaşacak (AA)Trabzonspor, milli aranın ardından Rizespor ile karşılaşacak (AA)

TEKKE'NİN YOL HARİTASI

Fatih Tekke'nin vizyonu yalnızca kısa vadeli başarıya değil, kulübün geleceğine yatırım yapmaya da dayanıyor. Genç oyunculara süre veren Tekke, aynı zamanda bu isimlerin gelecekte yüksek bonservislerle Avrupa'ya transfer olabileceği bir sistem kurdu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Gazze'deki ateşkes sonrası ilk mesajı: Bağımsız Filistin için mücadelemizi sürdüreceğiz
Ateşkeste kritik 72 saat tüm detaylar! İsrail Gazze’den ne zaman çekilecek? Esir takası ne zaman?
Takas Bank
CANLI ANLATIM | Gazze'de barış planı onaylandı! Trump ve Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür... İşgalci çekilecek esirler serbest bırakılacak
Emekliye %11,43 kök zam hesabı: En düşük SSK, BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 farklı senaryo masada! 16.881 TL alanlar...
Serdar Öktem suikastında "İspanya" misillemesi! Talimat 'Daltonlar'dan suikast timi 'Gündoğmuş'tan!
Borsa İstanbul
Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu için 2. Milano seferi!
Gazze'de ateşkes sevinci! Filistinliler sokaklarda karşıladı
Özgür Özel övünüyor ama vatandaş CHP'li belediyelere isyan etti! Çöp, susuzluk yolsuzluk...
Milan'ın yıldızı Galatasaray'a! Eski aşk alevlendi
Türk Telekom
Altındaki hızlı yükseliş kafaları karıştırdı! İşte uzmanların altın tahminleri...
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco kararı! Sadettin Saran görüşecek
Hafta ortası sağanak, hafta sonu bahar havası: Meteoroloji’den 8 ile sarı kodlu uyarı! Bugün yağışa dikkat: Trabzon, Rize, Hatay...
Asgari ücret ve memur zammı milyonları etkileyecek... Tahminlere göre memur zammı ne olacak? İşte formüllere göre yeni asgari ücret!
Son dakika: CHP'li Ankara'da konser vurgunu! 14 sanık hakkında 59 sayfalık iddianamede zimmet detayı
Tarık Akan’ın biricik partneri bakın şimdi ne halde! Oh Olsun’un Alev’i Hale Soygazi son haliyle gündem oldu
Suriye’de neler oluyor? YPG-SDG’nin zaman ayarlı provokasyonu ve Halep’i karıştıran o tünel | İsrail’in Türkiye korkusu bitmiyor!
Ünlülere şok uyuşturucu baskını | Hadise, Polat çifti, İrem Derici... İşte İsim listesi! Tek tek kan alındı