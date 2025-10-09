Trabzonspor'da Fatih Tekke etkisi! Hücum verileriyle fark yarattı

Geçtiğimiz sezonun Mart ayında takımı küme düşme hattının 5 puan üzerinde devralan Fatih Tekke, kısa sürede önemli bir dönüşüm gerçekleştirdi. Takımını yeniden şampiyonluk yarışına sokan genç teknik adam, bu sezon Trabzonspor'u milli araya zirve yarışında sokmayı başardı.
Son iki maçında rakip filelere 8 gol (4+4) gönderen Fırtına, hücum gücüyle dikkat çekti.
SET HÜCUMLARINDA LİDER
Trabzonspor, istatistiklerde de fark yaratıyor. Set hücumlarını şutla bitirme oranında 7.88 ortalamayla ligin zirvesinde yer alan Bordo-Mavililer,top kaybından sonra 5 saniye içinde topu geri kazanma konusunda da Süper Lig'in en iyi takımı konumunda.
Ayrıca rakip sahada araya girme ve başarılı defansif aksiyonlar alanında da ilk 3'te bulunuyor.