UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi | Real Madrid-Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçında Real Madrid, sahasında Roma'yı ağırlayacak. İspanyol ekibi, taraftar desteğini arkasına alarak turnuvaya galibiyetle başlamayı hedefliyor. Roma ise zorlu deplasmanda sahaya çıkarak sezona güçlü bir başlangıç yapmak istiyor.