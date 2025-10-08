UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi | Real Madrid-Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçında Real Madrid, sahasında Roma'yı ağırlayacak. İspanyol ekibi, taraftar desteğini arkasına alarak turnuvaya galibiyetle başlamayı hedefliyor. Roma ise zorlu deplasmanda sahaya çıkarak sezona güçlü bir başlangıç yapmak istiyor.
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Real Madrid-Roma maçı ne zaman?
Real Madrid-Roma karşılaşması 8 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 19:45'te başlayacak.
Real Madrid-Roma maçı nerede oynanacak?
Karşılaşma, Real Madrid'in evi olan Alfredo di Stefano Stadyumu'nda oynanacak.