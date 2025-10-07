Kenan Yıldız'dan rekor! Transfer değeriyle zirveye damga vurdu

İtalya Serie A ekibi Juventus forması giyen Kenan Yıldız, yapılan son güncelleme sonrası 75 milyon Euro piyasa değerine ulaşarak Türk futbol tarihinin en değerli futbolcusu unvanını elde etti. Henüz 19 yaşında olan milli yıldız, kısa sürede gösterdiği gelişimle hem Türkiye'de hem Avrupa'da büyük bir etki yarattı.
Juventus formasıyla bu sezon sergilediği performansla takımının hücum gücüne önemli katkı veren Kenan, yalnızca İtalya'da değil, dünya genelinde de geleceğin en parlak genç yetenekleri arasında gösteriliyor.
ARDA GÜLER AVRUPA DEVLERİNİN GÖZDESİ
Listenin ikinci sırasında Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler yer aldı. Henüz 19 yaşındaki milli futbolcu, 60 milyon Euro piyasa değeriyle Türk futbolunun en değerli ikinci oyuncusu konumunda.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda, sakatlık sorunlarına rağmen kısa sürede İspanya'da büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. Teknik becerisi, oyun görüşü ve şut kalitesiyle geleceğin süper yıldızları arasında gösterilen Arda, Real Madrid formasıyla her geçen gün daha fazla süre alıyor.
İŞTE EN DEĞERLİ TÜRK FUTBOLCULAR
1 Kenan Yıldız – 75 milyon Euro
2 Arda Güler – 60 milyon Euro
3 Hakan Çalhanoğlu – 25 milyon Euro
4 Orkun Kökçü – 28 milyon Euro
5 Barış Alper Yılmaz – 25 milyon Euro
6 Ferdi Kadıoğlu – 25 milyon Euro
7 Kerem Aktürkoğlu – 23 milyon Euro
8 Can Uzun – 18 milyon Euro
9 Uğurcan Çakır – 15 milyon Euro
10 Yunus Akgün – 15 milyon Euro