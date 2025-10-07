Kenan Yıldız'dan rekor! Transfer değeriyle zirveye damga vurdu

İtalya Serie A ekibi Juventus forması giyen Kenan Yıldız, yapılan son güncelleme sonrası 75 milyon Euro piyasa değerine ulaşarak Türk futbol tarihinin en değerli futbolcusu unvanını elde etti. Henüz 19 yaşında olan milli yıldız, kısa sürede gösterdiği gelişimle hem Türkiye'de hem Avrupa'da büyük bir etki yarattı.

Juventus formasıyla bu sezon sergilediği performansla takımının hücum gücüne önemli katkı veren Kenan, yalnızca İtalya'da değil, dünya genelinde de geleceğin en parlak genç yetenekleri arasında gösteriliyor.