Arda Güler U21 jenerasyonunun en iyisi! Real Madrid'in yıldızı büyülüyor

Real Madrid formasıyla bu sezon sergilediği üstün performans, milli futbolcumuz Arda Güler’i “çok yetenekli genç” statüsünden “dünya yıldızı” seviyesine taşıdı. Henüz 19 yaşındaki Arda, istatistikleriyle, teknik direktörü Xabi Alonso’nun güveniyle ve İspanyol medyasında aldığı övgülerle adeta Real Madrid’in yeni yüzü haline geldi.

İspanyol basınında neredeyse her gün manşetlere çıkan Arda Güler için, Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Marca gazetesi bugün çarpıcı bir manşet attı: "Arda Güler, Xabi Alonso'nun mareşali oldu."

Gazetede yer alan Alberto Rubio imzalı analizde, CIES (Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi) verilerine de atıfta bulunularak Arda Güler'in dünyanın en iyi U21 oyuncuları arasında iki farklı kategoride zirvede olduğu vurgulandı.

"ARDA GÜLER BÜYÜLÜYOR"

Haberde, Arda'nın Real Madrid'de geçirdiği evrim şöyle anlatıldı:

"Xabi Alonso, Arda'yı önce Tchouameni'nin yanına koydu, ardından gördüklerinden sonra onu serbest bıraktı. Genç Türk yıldız artık ofansif orta sahada istatistikleriyle büyülüyor."

Arda Güler, Dünya Kulüpler Kupası'nda 1 gol ve 2 asist, bu sezon ise 10 maçta 3 gol ve 4 asist kaydetti. Ceza sahasına daha yakın oynamaya başladıktan sonra verimliliği hızla arttı.

ÇILGIN İSTATİSTİKLER

FBref verilerine göre Arda Güler, LaLiga'da en çok "kilit pas" atan 10. oyuncu (22) ve şutla sonuçlanan pozisyon üretiminde 7. sırada (36) yer alıyor.
Milli yıldız bir basın toplantısında, hocasının ondan beklentisini şu sözlerle açıklamıştı: "Xabi benden 10 numara gibi oynamamı, topla oyunu yönetmemi ve hücumları şekillendirmemi istiyor."

Xabi Alonso ise öğrencisine övgüler yağdırarak, "Kalitesini çoktan gösterdi. Şimdi sırada istikrarını kanıtlaması var." dedi.

MBAPPÉ İLE ÖZEL KİMYA

Marca, Arda Güler ile Kylian Mbappé arasındaki uyuma da özel bir yer ayırarak; "Aralarında özel bir kimya var." başlığını attı.

Bu sezon Real Madrid'in attığı 26 golün 5'inde Arda-Mbappé işbirliği dikkat çekti. Arda, Mbappé'ye 4 asist yaptı (Oviedo, Levante, Kairat ve Atletico Madrid maçlarında), Mbappé ise Arda'nın Real Sociedad galibiyetindeki golünde asisti yapan isimdi.

CIES RAPORUNDA DÜNYA ZİRVESİNDE

CIES'in iki ayrı analizine göre Arda Güler, 21 yaş altı futbolcular arasında dünyanın en iyisi olarak gösterildi. Verilere göre Arda, "yüksek baskı altında topu en çok koruyabilen (yüzde 89)" genç oyuncu konumunda. Ayrıca, takım arkadaşını kaleye en yakın pozisyonda topla buluşturma başarısında da U21 oyuncuları arasında birinci sırada yer aldı.

