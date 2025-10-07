Arda Güler U21 jenerasyonunun en iyisi! Real Madrid'in yıldızı büyülüyor

İspanyol basınında neredeyse her gün manşetlere çıkan Arda Güler için, Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Marca gazetesi bugün çarpıcı bir manşet attı: "Arda Güler, Xabi Alonso'nun mareşali oldu." Gazetede yer alan Alberto Rubio imzalı analizde, CIES (Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi) verilerine de atıfta bulunularak Arda Güler'in dünyanın en iyi U21 oyuncuları arasında iki farklı kategoride zirvede olduğu vurgulandı.

Arda Güler (AA) "ARDA GÜLER BÜYÜLÜYOR" Haberde, Arda'nın Real Madrid'de geçirdiği evrim şöyle anlatıldı: "Xabi Alonso, Arda'yı önce Tchouameni'nin yanına koydu, ardından gördüklerinden sonra onu serbest bıraktı. Genç Türk yıldız artık ofansif orta sahada istatistikleriyle büyülüyor." Arda Güler, Dünya Kulüpler Kupası'nda 1 gol ve 2 asist, bu sezon ise 10 maçta 3 gol ve 4 asist kaydetti. Ceza sahasına daha yakın oynamaya başladıktan sonra verimliliği hızla arttı.