Trabzonspor Taichi Fukui için yeniden devrede

Fukui'nin Arouca ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 2 milyon euro piyasa değeri olan genç futbolcu, Portekiz Ligi'nde gösterdiği gelişimle dikkatleri üzerine çekiyor.

Portekiz ekibi Arouca forması giyen 21 yaşındaki Japon orta saha oyuncusu, bordo-mavili kurmaylar tarafından uzun süredir izleniyor. Trabzonspor , yaz transfer döneminde oyuncu için girişimlerde bulunmuş, ancak transfer maliyeti nedeniyle geri adım atmıştı. Elde edilen bilgilere göre, devre arasında yeniden resmi teklif yapılması gündemde.

Taichi Fukui (AFP)

ÇOK YÖNLÜ ORTA SAHA PROFİLİ

Taichi Fukui, modern futbolda aranan çok yönlü orta saha özelliklerine sahip bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Japon yıldız; pas oyununa yatkınlığı, alan farkındalığı ve oyun temposunu kontrol etme becerisiyle dikkat çekiyor. Hem pasör hem de oyun kurucu pozisyonlarında görev alabilen Fukui, doğru ortamda gelişim gösterdiğinde yüksek potansiyel vaat eden bir futbolcu olarak değerlendiriliyor.

Teknik ekibe göre, Fatih Tekke'nin sisteminde "merkezde oyun yönlendirici" rolüyle önemli katkı verebilir. Düzenli süre aldığı takdirde, fiziksel açıdan gelişim sağlayarak daha üst düzey bir oyuncuya dönüşmesi bekleniyor.