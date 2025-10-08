PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor Taichi Fukui için yeniden devrede

Trabzonspor, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Başkan Ertuğrul Doğan, teknik direktör Fatih Tekke’nin raporu doğrultusunda kadroya takviye yapılacağını açıkladı. Karadeniz ekibinin listesinde, yaz döneminde de gündeme gelen Taichi Fukui yeniden ön plana çıktı.

Giriş Tarihi:
Trabzonspor Taichi Fukui için yeniden devrede

Portekiz ekibi Arouca forması giyen 21 yaşındaki Japon orta saha oyuncusu, bordo-mavili kurmaylar tarafından uzun süredir izleniyor. Trabzonspor, yaz transfer döneminde oyuncu için girişimlerde bulunmuş, ancak transfer maliyeti nedeniyle geri adım atmıştı. Elde edilen bilgilere göre, devre arasında yeniden resmi teklif yapılması gündemde.

Fukui'nin Arouca ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 2 milyon euro piyasa değeri olan genç futbolcu, Portekiz Ligi'nde gösterdiği gelişimle dikkatleri üzerine çekiyor.

Taichi Fukui (AFP)Taichi Fukui (AFP)

ÇOK YÖNLÜ ORTA SAHA PROFİLİ

Taichi Fukui, modern futbolda aranan çok yönlü orta saha özelliklerine sahip bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Japon yıldız; pas oyununa yatkınlığı, alan farkındalığı ve oyun temposunu kontrol etme becerisiyle dikkat çekiyor. Hem pasör hem de oyun kurucu pozisyonlarında görev alabilen Fukui, doğru ortamda gelişim gösterdiğinde yüksek potansiyel vaat eden bir futbolcu olarak değerlendiriliyor.

Teknik ekibe göre, Fatih Tekke'nin sisteminde "merkezde oyun yönlendirici" rolüyle önemli katkı verebilir. Düzenli süre aldığı takdirde, fiziksel açıdan gelişim sağlayarak daha üst düzey bir oyuncuya dönüşmesi bekleniyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Kritik zaman kritik temas: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile ortak basın toplantısı!
Başkan Erdoğan'dan CHP'nin faşist siyasetine sert tepki: "Sayın Özel yemezler"
Borsa İstanbul
Son dakika: CHP'li Ankara'da konser vurgunu! 14 sanık hakkında 59 sayfalık iddianamede zimmet detayı
Suriye’de neler oluyor? YPG-SDG’nin zaman ayarlı provokasyonu ve Halep’i karıştıran o tünel | İsrail’in Türkiye korkusu bitmiyor!
Ünlülere şok uyuşturucu baskını | Hadise, Polat çifti, İrem Derici... İşte İsim listesi! Tek tek kan alındı
Ankara, Bursa ve İzmir’den sonra Edirne’de aynı tablo! Susuz kalan öğrenciler CHP’li belediyeye tepki gösterdi!
Galatasaray'dan 3 transfer bombası! Okan Buruk o yıldızları istedi
Son dakika! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Akdeniz'deki haydutlara sert tepki: "İsrail aklını başına almalı"
Komisyon İmralı’ya gidecek mi? TBMM'de 1 saatlik zirve
CANLI ANLATIM | Hamas ve İsrail müzakerelere başladı! Türkiye de masada | Başkan Erdoğan: Güzel haberler bekliyoruz
Güllü düştü mü itildi mi? Bilirkişi heyeti olay yerinde: İncelemeler sonrası netlik kazanacak
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü Gazze'de ateşkes açıklaması: "Umutluyuz ama ihtiyatlıyız"
Şehrin ortasında infaz: Serdar Öktem cinayetiyle suç örgütleri arasındaki savaş gün yüzüne çıktı! Cenazede geniş güvenlik önlemi...
Başkan Erdoğan o fotoğrafa ilişkin konuştu: O kare, gerçek Türkiye fotoğrafıdır
Bakanlık tek tek ifşaladı! Gıda sahtecileri yoğurtta bitkisel yağ ve nişasta kullanmış | İşte yeni taklit ve tağşiş listesi....
Ateşkes masasında darboğaz! ABD basını engelleri yazdı: Hamas Yahya ve Muhammed Sinwar’ı istiyor
CANLI ANLATIM | İsrail yasa dışı şekilde Özgürlük Filosu'na saldırıyor: Tüm gemileri gasbettiler
90’ların minik yıldızı yıllar sonra ortaya çıktı! Can Ayşecik artık evli mutlu çocuklu...
Kuruluş Orhan tüm dünyada merakla bekleniyor! Henüz yayına girmeden bakın kaç ülkeye satıldı