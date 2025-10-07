PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'dan Lucas Torreira için uzun vadeli plan! Yeni kontrat yolda

Galatasaray, son yılların en istikrarlı futbolcularından biri haline gelen Lucas Torreira konusunda dev bir adım atmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Uruguaylı yıldızın takımda kalması için uzun vadeli bir plan hazırladı.

Galatasaray yönetimi, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun futbolu bırakana kadar sarı-kırmızılı formayı giymesini hedefliyor. Geçtiğimiz aylarda kontratı 2028 yılına kadar uzatılan Torreira için kulüp şimdi 2030'a kadar sürecek yeni bir sözleşme teklifine hazırlanıyor. Yönetimin bu kararı almasında, Uruguaylı futbolcunun hem performansı hem de karakteriyle takıma kattığı liderlik etkili oldu.

LIVERPOOL MAÇI DÖNÜM NOKTASI OLDU

Bu sezon da Galatasaray'ın en çok koşan, en çok top kazanan isimlerinden biri olan Torreira, özellikle Liverpool karşısındaki Şampiyonlar Ligi galibiyetinde sergilediği performansla övgü topladı.Teknik direktör Okan Buruk'un da en güvendiği oyuncular arasında yer alan Torreira, kritik maçlarda orta sahanın dengesini sağlayarak takımın omurgasında kilit rol oynadı.

YÖNETİM VE TEKNİK HEYETİN ORTAK KARARI

Galatasaray yönetimi, Okan Buruk'un da onayıyla Uruguaylı futbolcunun geleceğini güvence altına almak istiyor. Kulüp yetkilileri, Torreira'ya iyileştirilmiş maaş ve bonus içeren 2030'a kadar yeni bir sözleşme teklif edecek. Teklifin kısa süre içinde yıldız futbolcuya iletilmesi bekleniyor.

BOCA JUNIORS HAYALİNE RAĞMEN GALATASARAY'A SADIK

Kariyerinde bir gün Boca Juniors forması giymek istediğini açıklayan Lucas Torreira, buna rağmen Galatasaray'da kendini "evinde" gibi hissettiğini sık sık dile getiriyor. Uruguaylı futbolcunun teklife olumlu yanıt vermesi halinde 34 yaşına kadar sarı-kırmızılı formayı giymesi planlanıyor.

GALATASARAY'DAKİ BAŞARILARI

Galatasaray'a geldiği günden bu yana istikrarlı bir grafik çizen Torreira, şu ana kadar sarı-kırmızılı forma altında 139 resmi maça çıktı.
Bu süreçte 8 gol, 14 asist üreten yıldız futbolcu, aynı zamanda 3 Süper Lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğunda da başrol oynadı.

