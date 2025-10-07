Galatasaray'dan Lucas Torreira için uzun vadeli plan! Yeni kontrat yolda

Galatasaray yönetimi, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun futbolu bırakana kadar sarı-kırmızılı formayı giymesini hedefliyor. Geçtiğimiz aylarda kontratı 2028 yılına kadar uzatılan Torreira için kulüp şimdi 2030'a kadar sürecek yeni bir sözleşme teklifine hazırlanıyor. Yönetimin bu kararı almasında, Uruguaylı futbolcunun hem performansı hem de karakteriyle takıma kattığı liderlik etkili oldu.

Lucas Torreira (AA) LIVERPOOL MAÇI DÖNÜM NOKTASI OLDU Bu sezon da Galatasaray'ın en çok koşan, en çok top kazanan isimlerinden biri olan Torreira, özellikle Liverpool karşısındaki Şampiyonlar Ligi galibiyetinde sergilediği performansla övgü topladı.Teknik direktör Okan Buruk'un da en güvendiği oyuncular arasında yer alan Torreira, kritik maçlarda orta sahanın dengesini sağlayarak takımın omurgasında kilit rol oynadı.