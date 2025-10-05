Maçın 26. dakikasında Göztepe penaltı kazandı ancak topun başına geçen Juan, bu fırsatı değerlendiremedi. Kaçan penaltıya rağmen pes etmeyen yıldız oyuncu, 43. dakikada savunma arkasına sarkarak ceza sahası dışından yaptığı aşırtma vuruşla takımını öne geçirdi. Göztepe, ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken, ikinci yarıda skor değişmedi.
ÜST ÜSTE 8. MAÇINDA YENİLMEDİ
Bu galibiyetle Göztepe, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 8 maça çıkararak 3. sıraya yükseldi. İzmir ekibi, son haftalardaki istikrarlı performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
NURİ ŞAHİN DE ÇARE OLAMADI
Öte yandan Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin'in göreve gelişinden bu yana galibiyet grafiği yükselmedi. İstanbul temsilcisi, Şahin yönetimindeki 4. maçında 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde edebildi.
Ligde 9. hafta karşılaşmalarında Göztepe, deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak. Başakşehir ise güçlü rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak.