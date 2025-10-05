Maçın 26. dakikasında Göztepe penaltı kazandı ancak topun başına geçen Juan, bu fırsatı değerlendiremedi. Kaçan penaltıya rağmen pes etmeyen yıldız oyuncu, 43. dakikada savunma arkasına sarkarak ceza sahası dışından yaptığı aşırtma vuruşla takımını öne geçirdi. Göztepe, ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken, ikinci yarıda skor değişmedi.